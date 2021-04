Bakan Soylu: “Geleceğe yürüyeceğinize inanmanızı istiyoruz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yarın Çok Genç Olacak” programında gençlere seslenerek, “Sizden ülkenize güvenmenizi ve geleceğe yürüyeceğinize inanmanızı istiyoruz. Çalışmalısınız, okumalısınız ama en önemlisi özünüzü keşfetmelisiniz. Eğer kendinizi bilirseniz özünüzü keşfederseniz ülkenizle de gurur duyarsınız. Çalışmaktan sakın vazgeçmeyin” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir otelde düzenlenen “Yarın Çok Genç Olacak” projesi kapsamında düzenlenen programına katıldı. Programda çocuklarla tek tek ilgilenen Bakan Soylu, konuşmasında gençlere dair inançlarından ve geleceğe dair umutlu olmaları gerektiğinden bahsederken, vicdanlı ve merhametli olarak çok çalışmaları gerektiğini ifade etti.

“Sizden ülkenize güvenmenizi ve geleceğe yürüyeceğinize inanmanızı istiyoruz”

Türkiye’nin ülke olarak her açıdan zengin bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Soylu, “Her birinizin gözleri parlayan, geleceğe umutla bakan, yarınları kucaklayan, birbirilerinizi lakinsiz sevgilerinizi hissettiren, Her birinizin, ailesinin hüzmesini yüzlerinizde görmek nasip oldu. Güzel bir deneyim edindiniz. Onlarda bu ülke için başka bir şekilde ziyarete çıkmışlardı. Birbirlerini tanımıyorlardı. Okunan 5 vakit ezanla birlikte, bizim için kahramanca bu ülke için savaşmışlar. Kimisi şehit olmuş kimisi gazi olmuş. Muhakkak ilkokuldan, ortaokuldan sonra şimdi lise okuyorsunuz. Birçok şey okuyorsunuz. Tarih, edebiyat, fen, matematik birçok şeyi gördünüz, ama bütün bunların yanı sıra, hayatın bir başka yanını da gördünüz. Bizim memleketimiz en iyi okuldur. Her tarafıyla, en iyi öğretmendir, en iyi insandır, en iyi nasihattir. Bizim memleketimiz çok zengindir toprağıyla, deniziyle, taşıyla. Bizim memleketimiz çok zengindir. Hacı Bayram Veli’si ile Eyüp Sultanı’yla, Hacı Bektaş Veli’siyle, Yunus Emre’siyle, Mevlana’sıyla Veysel Karani’si ile. Bizim memleketimiz şiirleri, türküleriyle, destanlarıyla zengindir. Bizim memleketimiz annelerinin, babalarının, atalarının örfü ile zengindir. Bizim memleketimiz sofraları ile zengindir. Bizim memleketimiz turizmi beldeleri ile zengindir. Biz çok zengin bir memleketin çocuklarıyız. Çok güzel anne babalarının olduğu, aynı zamanda büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Aynı zamanda o medeniyetin iyiliğinin evlatlarıyız. Dayanışmayı dostluğu öğreten bir memleketin evlatlarıyız. Bu bahsettiğim zenginliklerden, bu toprakların çocuklarının istifade etmemesini istediklerini olaylarla da karşılaşmıyor değiliz. Elbette bu topraklarda bu coğrafyada bu zenginlikler olduğu için, başkalarının bu toprakları elde etmek için topraklarımızı almaya çalıştığı zamanları da gördük. Ama bizler iyilik medeniyetinin çocukları olduğumuz için hep iyi olmaya devam edeceğiz. Sizden ülkenize güvenmenizi ve geleceğe yürüyeceğinize inanmanızı istiyoruz. Bazen eve sallana sallana gittiğimizi biliyoruz. Tek arzumuz var bu memlekete kötülük biçmek isteyenlere fırsat vermemek. Bütün amacımız gayretimiz budur” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin zenginliklerini sıralayarak bu zenginliklere sahip olmak isteyen ama hiçbir zaman sahip olamayacak devletler, milletler olduğunu söyleyen Soylu, çok gayret ettiklerini ve dünya ile baş edebilecek bir seviyeye geldiğini söyledi. Bunu yaparken de çalışanların çok gayret ettiğini ifade etti. Türkiye’nin etrafındaki coğrafyanın da kan ağladığını ve Türkiye’nin gücünü zorda kalan milletlere yardım edene kadar durmadan çalışacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde çok büyük hayallere kavuştuk diyerek dünyaya kafa tuttuklarını ve haksızlığı hiçbir zaman sessiz kalmayacaklarını, gençlerinde buna sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.

“Bizim size ihtiyacımız var dünyanın size ihtiyacı var"

21. yüzyılın çalışma yüzyılı olduğunu belirten Soylu, “Biz tırnaklarını çıkartan medeniyet olmadık hiçbir zaman öyle bir millet değiliz. Biz iki eliyle yanaklara dokunan, okşayan, seven bir millet olduk. O yüzden çalışmalısınız okumalısınız ama en önemlisi özünüzü keşfetmelisiniz. Eğer kendinizi bilirseniz özünüzü keşfederseniz ülkenizle de gurur duyarsınız. Çalışmaktan sakın vazgeçmeyin. Bizim size ihtiyacımız var, bu ülkenin size çok ihtiyacı var. Size bir sırrımı daha vereyim. İnsanlığın size ihtiyacı var. Siz vicdan medeniyetinin çocuklarısınız vicdanlısınız. Siz ağlamayı, gülmeyi, sevmeyi, başınızı güvendiğiniz birisinin gönlüne koymayı, göğsüne yaslamayı seven bir milletin çocuklarısınız. Biz başka bir milletiz. Etrafımızda bir kargaşa var. ‘Biz dünyanın sahibiyiz’ diyenlerin zihinlerinin iflas ettiği yüzyılın içerisindeyiz. Biz inanıyoruz ki iyilik hakim olacak ve hep birlikte annelerinizin, babalarınızın, dedelerinizin size öğrettiklerini, siz dünyaya öğreteceksiniz. Biz buna inanıyoruz. Göreceksiniz Allah çalışanlarla ve sabredenlerle beraberdir” dedi.

Yarın Çok Genç Olacak Projesi

Türkiye’nin her bölgesinden 15-18 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan projenin amacı; ev sahibi illerde kurulacak atölyeler aracılığıyla katılımcıların bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında yapılacak faaliyetlerde bir arada bulunmalarını sağlamak, Milli ve manevi değerlere sahip çıkan, ülkesinin kalkınmasına katkıda bulunacak nesiller yetiştirmek. Bu doğrultuda 2021 yılı boyunca İçişleri Bakanlığı Spor Derneği organizasyonuyla 2 bin 560 gencin Çanakkale, Balıkesir, Erzurum ve Şanlıurfa illerine götürülerek programın icra edilmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılıp yürütülen proje ilk grup, 7 ile 10 Nisan tarihleri arasında 8 ilden 15-18 yaş aralığında ki 160 öğrenci ile başlatıldı. Projenin son ayağı ise Ankara’da olacak.

Programına katılan Soylu, proje kapsamında oluşturulan fotoğraf sergisini gezdi. Program, misafir öğrencilerin konuşmasından sonra “Depremin İlk 6 Saati Bir Hayat Meselesi” videosu ile devam etti. Bakan Soylu’nun konuşmasından sonra Trafik ve Afet Gönüllülüğü Atölyelerinin Sertifika töreni gerçekleştirildi. Son olarak 6 öğrenciye sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.