Bakan Soylu Gaziantep’te güvenlik toplantısına katıldı

Bir dizi ziyaret için Gaziantep’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Başkanlığında düzenlenen İl Güvenlik Toplantısına katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen güvenlik toplantısına; Jandarma Genel Komutanı Vekili Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Gaziantep Valisi Davut Gül ve protokol üyeleri katılırken toplantıda; terör, kaçakçılık, uyuşturucuyla mücadele, asayiş, deprem, göç ve korona virüs gibi konuların ele alındığı öğrenildi.