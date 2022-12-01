Bakan Soylu, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Joof ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof ile görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi. Soylu ve Joof, şeref defterini imzaladıktan sonra hatıra fotoğraftı çekildi. Ardından İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basına kapalı heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.