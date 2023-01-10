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Bakan Soylu: “Gabar Dağı’nda 7 terörist vardı, 4’ü etkisiz hale getirildi”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Gabar Dağı’nda 7 terörist vardı. 4’ü etkisiz hale getirildi. 3 terörist kaldı” dedi.
Politika 10.01.2023, 22:09
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Gabar Dağı’nda 7 terörist vardı. 4’ü etkisiz hale getirildi. 3 terörist kaldı” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “30 Nisan 2022’de şehit olan kahramanımız İsmail Can Akdeniz’in intikamı alındı. Gabar Dağı’nda 7 terörist vardı. 4’ü etkisiz hale getirildi. 3 terörist kaldı” dedi.