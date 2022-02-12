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Bakan Soylu: “Etrafımızdaki bütün coğrafyayı huzur coğrafyası yapacağız”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Suriye’den Irak’a kadar etrafımızdaki bütün coğrafyayı huzur coğrafyası haline getirmek bu milletin sorumluluğudur ve bunu Allah’ın izniyle yerine getirecek" dedi.

Politika 12.02.2022, 22:38
Bakan Soylu: “Etrafımızdaki bütün coğrafyayı huzur coğrafyası yapacağız”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Suriye’den Irak’a kadar etrafımızdaki bütün coğrafyayı huzur coğrafyası haline getirmek bu milletin sorumluluğudur ve bunu Allah’ın izniyle yerine getirecek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Türkiye’nin etrafındaki coğrafyanın ateş çemberi olduğunu, Avrupa’nın istikametini kaybettiğini, Balkanların yeniden karıştırılmaya çalışıldığını, Karadeniz’de olanların olabileceklerin hep beraber görüldüğünü belirtti.

"Dünyanın 3. problemi enerjidir"

Bakan Soylu, “Dünyanın 3. problemi enerjidir. Bütün dünyanın en temel problemlerinden biri olarak bu ortada duruyor. Türkiye, AK Parti iktidarında elde ettiği enerjinin üçte birini yenilebilir enerjiyle üretiyor. 2023’te bu oran üçte ikiye ulaşacak” şeklinde konuştu.

“Türkiye eski Türkiye değil”

Bakan Süleyman Soylu, "Nasıl olsa Türkiye’yi istediğimiz yere getiririz. Onların kazandıklarını faizlerle geri alabiliriz. Onlara diz çöktürürüz. Sonra onları biraz zayıflatırız. Sonra siyasette zayıflattığımız için onlar karşı gelirler, değiştirirler. Ne kadar değiştirirlerse o kadar işimize gelir. İstediğimizi istediğimiz şekilde yapabiliriz’ anlayışında. Türkiye’de birçok vesayeti yendiniz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu milletle beraber yendiniz. Bugün Cumhur ittifakıyla birlikte çok güçlü adımlar atılıyor. Değerlerimize yönelik vesayet vardı. ’Şunu düşünürsünüz, şunu giyersiniz, şunu yaşarsınız’ vesayet vardı hepsi gitti, hepsini yendiniz. Bu ülkede parlamenter sistem bir vasi sistem olarak artık bu ülkenin üzerine tahakküm ettirilmeye başlanmıştı. ’Patron biziz, istediğimiz zaman yargıyla sizi diz çöktürürüz, üniversiteler bizim elimizde’ diyorlardı. Belki o günler unutuldu. ’Şunlar devlet memuru olabilir, bunlar olamaz’ denildi. Belki bugünler unutuldu. ’Bir şey yaparsanız darbeyle beraber gelir haddinizi bildiririz’ denildi. Bu vesayeti de AK Parti milletle birlikte 15 Temmuz’da kaldırdı. Manşetlerle istedikleri hükümeti değiştiren, hükümetlerin liderlerine ailelerine beğenmedikleri insanlara her türlü çirkin iftirayı atan, itibarsızlaştırmaya çalışan bir medya vesayeti vardı. Nerede şimdi, yerinde yeller esiyor" ifadelerini kullandı.

"Ekonomik vesayeti kaldıracağız"

Ekonomiye değinen bakan Soylu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üzerinde titrediği, artık milliliğin ve yerliliğin en üst sınırı olabilecek ekonomik vesayeti hep beraber kaldıracağız. Bu ekonomik vesayeti yırtacağız, bu ekonomik vesayeti yeneceğiz, bu ekonomik vesayetin sahiplerine, onların sisteminin dünyada işlemediğini Türkiye’den göstereceğiz. Dünyadaki başka ülkelere de model olacak. Bugüne kadar yaptıklarımızı yaptık. Yapacaklarımız da bunun teminatıdır. Teslim olmuşlar ne söylüyorlarsa ona inanacağız. Hangi programı koyacaklarla bunu sağlayacağız. ’IMF’siz yürüyemezsiniz’ yürüdük ne oldu. ’İnsansız hava aracı yapamazsınız’ yaptık ne oldu. ’Atak helikopteri yapamazsınız’ yaptık ne oldu ’Marmaray’ı yapamazsınız’ yaptık ne oldu? ’Şehir hastanelerini yaparsanız batarsınız’ dediler. Onlar hastanelerde insanları öldürdüler biz şehir hastanelerinde ortaya koyduğumuz iradeyle milletimize sahip çıktık. Bugünün kısa siyasi düşünceleri ve karları üzerinden hareket edenler, siyasi ve millet hayatında mağlup olmaya mutlak olarak adaydırlar. AK Parti 20 yıllık bir siyasi partidir ama bin yıllık devlet geleneğinin, binlerce yıllık millet geleneğinin ve devlet anlayışının bugünkü tercümesidir" şeklinde konuştu.

CHP’ye LGBT eleştirisi

Bakan Soylu, konuşması sırasında CHP’yi de eleştirerek, "Adam diyor ki ’Cinsel yönelimin sahibi ben olacağım’. Allah’ınızı severseniz buna biri bir şey söylesin. LGBT nedir? Kadınla kadının, erkekle erkeğin evlenmesi. Neyi ifade edeceksiniz. Onu zaten Kemal Kılıçdaroğlu da söylüyor. Adamın Kadıköy Belediye meclis üyesi de söylüyor. Bizimkisi gericilik oldu, onlarınki ilericilik oldu. Bu ülkede böyle bir şey kabul edilemez" dedi.

“Etrafımızdaki coğrafyayı huzur coğrafyası yapacağız”

Bakan Soylu, terörle ilgili meselede de çok yol aldıklarını dile getirerek, "Sadece ülkemizin huzurunu sağlamak değil bir sorumluluğumuz daha var. Suriye’den Irak’a kadar etrafımızdaki bütün coğrafyayı huzur coğrafyası haline getirmek bu milletin sorumluluğudur ve bunu Allah’ın izniyle yerine getirecek. Biz bu coğrafyanın modeliyiz. Üretimimizle, değerlerimize sahip çıkmakla, mazluma, mağdura sahip çıkmakla modeliz" ifadelerini kullandı.

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