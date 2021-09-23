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Bakan Soylu, Eren Bülbül adına yaptırılan okul açılışında duygulandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulunun açılışında yaptığı konuşmada duygulu anlar yaşadı.

Politika 23.09.2021, 09:11
Bakan Soylu, Eren Bülbül adına yaptırılan okul açılışında duygulandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulunun açılışında yaptığı konuşmada duygulu anlar yaşadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iş kadını Banu Akdeniz tarafından Ordu’nun Ünye ilçesinde yaptırılan Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulunun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, Eren’in şehadet haberinin kendilerini çok etkilediğini belirterek, Şehit Eren Bülbül’ün annesine hitaben, “Ayşe teyze, Ayşe anne, Eren’in şehit olduğu gün bize çok ağır geldi. O gün yemin ettik. Sonrasında ‘devletimize ve bize yakışmaz’ dedik. ’O adamları bulacağız ve Eren’i öldürdükleri, katlettikleri yerlerde ayaklarından ters bir şekilde ağaca asacağız’ diye yemin ettik. ’Ama devletimizin şanına böyle bir şey yakışmaz’ dedik. Ama Allah şahit Karadeniz’i bunlardan temizledik, sözümüzü yerine getirdik. Şuanda da musallat olmaya çalışıyorlar, nerede bulursak onlar tepeliyoruz” dedi.

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