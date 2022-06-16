Son Dakika
Bakan Soylu, "Ege Denizi’ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun Kamuoyuna Duyurulması programında konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan "Ege Denizi’ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı.
Politika 16.06.2022, 12:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan "Ege Denizi’ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı.