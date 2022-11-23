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Bakan Soylu deprem bölgesinde: "Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak"
Bursa Valisi Canbolat: "Bursa’mızda da hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum yoktur"
Bakan Soylu: “Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremin ardından 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmadığını bildirdi.
Politika 23.11.2022, 04:54
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremin ardından 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmadığını bildirdi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Düzce’nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08’de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde #deprem’in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun“ ifadelerini kullandı.