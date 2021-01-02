Bakan Soylu duyurdu: Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım 1984'ün de altında kaldı

İçişlerı Bakanı Soylu:"Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta... Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım,örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı! Sayı: 52. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur... "