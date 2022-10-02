Bakan Soylu duyurdu: Eren Abluka sonbahar kış operasyonları başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta Kaval Dağı’nda kurulan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi’nin açılışını gerçekleştirerek incelemelerde bulundu. Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının başladığını belirten Bakan Soylu, “2022 yılında ilkbahar-yaz Eren Abluka operasyonlarında ele geçen terörist, silah, mühimmat ve malzemeler; 98 terörist, 490 mağara, 368 silah, 710 el bombası, 110 EYP, 4 ton 100 kilogram patlayıcı, 330 bin mühimmat, bin 50 tüp, 78 milyon kök kenevir, 5 milyon kök skunk, 12 ton esrar, 25 jeneratör, 75 dürbün, 30 güneş paneli ve 28 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi” dedi.

Şırnak’taki Kaval Dağı’nda kurulan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi’nin açılışında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Kaval Dağı üs bölgesi, sol tarafta görülen Herekol Dağı, bu bölgeyi kontrol altında tutmaya çalışan ve tam anlamıyla bu bölgenin güvenliğini sağlamaya çalışan bir üs bölgesi olarak mayıs ayında yapılmaya başlanmış ve mayıs ayı itibarıyla yapılmaya başlandığı andan itibaren şu anda da teslim edilmiş oldu. 60 personelimizin kalacağı ve operasyon merkezi olarak değerlendirdiğimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla teröristlerin inlerine girmeyi, terörle mücadelenin ana şiarı olarak değerlendiğimiz üs bölgelerimizden yenisi yapılan ve kahraman jandarmamızın tutacağı bir üs bölgesi olarak tanımlayabiliriz" dedi.

“Sınırlarımız içerisinde bulunan 120’nin altındaki teröristin 3’te 1’i bu bölgede”

“Şu gördüğünüz alanda Herekol, Kaval-Bestler Dereler, Gabar, Cudi ve Beytüşşebap sektöründe yaklaşık 40 terörist var” diyen Bakan Soylu, “Buralarda binlerce teröristin sadece dağları ve kırsalı etki altına aldığı, şehirleri de ürküttüğü ve korkuttuğu, insan hayatını tedirgin ettiği ve tehdit ettiği, ticaret hayatını neredeyse felce uğrattığı, üniversite hayatını, okul ve eğitim hayatını esir aldığı ve teslim aldığı bir terörist varlığından bugün bu sektörde 40 teröriste kadar gelmiş oldu. Sınırlarımız içerisinde bulunan 120’nin altındaki teröristin 3’te 1’i bu bölgede. Bu bölgeye ehemmiyet vermemizin en önemli sebeplerinden bir tanesi terör örgütünün aynen Tendürek’teki gibi, Amanos’lardaki gibi söküp atıp bir daha buraya gelebilme imkanı ve fırsatı tanımamaktır. Bunun için gerek şehir içinde gerekse kırsalda operasyonlarımız devam ediyor” diye konuştu.

“İlkbahar ve yaz operasyonumuzda 9 bin 159 operasyon gerçekleşti”

Operasyonlara “Eren” ismini verdiklerini anımsatan Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

“Daha sonra tüm terörü abluka içine almaya çalıştığımız için buna ’Eren Abluka’ dedik ve abluka içerisine alıp tamamen yok etmeye matuf bir amaca yöneldik. Şimdi de her yıl yaptığımız ve 15 Nisan’da başlayan 1 Ekim’de sona eren operasyonlarımızdan ’Eren Abluka’ operasyonumuzun bir başkasına başlıyoruz. Dün 1 Ekim tarihi itibarıyla sızmalar ve ilk temaslar gerçekleşmiş oldu. Eren ilkbahar ve yaz operasyonumuzda 9 bin 159 operasyon gerçekleşti. Planladığımız operasyonun yüzde 105’ini yani tamamından yüzde 5 daha fazlasını gerçekleştirmiş olduk. Kahraman jandarmamıza, onlarla birlikte kırsalda mücadele eden özel harekat polisimize ve komutanlarımıza, bu lojistik desteği sağlayan ve yanlarında olan valilerimize ve tüm mülki idaremize ve bu konuda bize terörle mücadelede hakim kalmamızı sağlayan savunma sanayimize ve Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin başkomutanı, cumhurbaşkanımız başta olmak üzere terörle mücadelede en ufak bir şeyi eksik etmeyen tüm devlet yöneticilerimize, burada dualarını esirgemeyen aziz milletimize minnet ve şükranlarımızı ifade etmek istiyorum.”

“Kırsalda bir tek terörist kılmayacak, Meclisteki teröristleri saymıyoruz”

İlkbahar-yaz Eren Abluka operasyonlarında 98 teröristin etkisi hale getirildiğini açıklayan Soylu, “490 mağara ve sığınağa girildi ve yaşanılamaz hale getirildi. 368 silah, 7 bin 110 el bombası, 110 EYP, 4 ton 100 kilo patlayıcı, 330 bin mühimmat ele geçirildi. Bin 50 tüp, 78 milyon kök kenevir, 5 milyon skunk bitkisi, 12 ton esrar, 25 jeneratör, 75 dürbün ve 30 güneş paneli ve 28 ton da gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bu operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımıza millet ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Şehit olan kahramanlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Allah, bizi onlara mahcup etmesin. Gazilerimize de sıhhat ve selamet diliyorum. 2022-2023 sonbahar-kış dönemi Eren Abluka operasyonlarına başlayacağız. Dün itibarıyla biraz önce bahsettiğim bin 600 personel, hem jandarma, korucu, polis özel harekat hep birlikte 125 tim ile beraber ilk sonbahar-kış operasyonu başladı. Kaval Dağları da şahit olsun 29 Ekim 2023’te bu ülke sınırları içerisinde bu kahramanlarımızın ortaya koymuş olduğu cesaret, bilgi, birikim, tecrübe ve büyük bir muharebe gücü ve bunu sağlayan anlayışla sınırlarımızın içindeki kırsalda bir tek terörist kılmayacak. Meclisteki teröristleri saymıyoruz” şeklinde konuştu.

246 bölgede 1 Ekim 2022-15 Nisan 2023 tarihleri arasında toplam 8 bin 555 operasyon gerçekleşeceğini kaydeden Bakan Soylu, “İnanıyorum ki, ilkbahar-yaz operasyonlarında olduğu gibi Eren Abluka sonbahar-kış operasyonlarında da işin gereği bu sayı artırılacaktır. Burada 15 Nisan’a vardığımızda terörist sayısı daha da azalmış, daha çok mağaraya girilmiş, daha çok mühimmatları ele geçirilmiş şekilde bu dağlar tertemiz olacak. Bu dağlar bizimdir. Bu dağlar bu büyük milletindir. Herhangi bir dış cereyanın etkisine teslim olmayacak kadar bu dağlar bizimdir. Bu dağlar birliğimizin, kardeşliğimizin, beraberliğimizin ve bu dağlar hürriyetimizin, bu dağlar tam bağımsızlığımızın sembolüdür” ifadelerinde bulundu.

“Bunlar Türk Devleti sisteminin terörle mücadele kapasitesinin nereye geldiğinin en önemli işaretidir”

Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Dün sabah başlayan ’Eren Abluka Sonbahar-Kış Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’ operasyonunda başlar başlamaz 2 terörist sarı torbaya girmiştir. Bu iki teröristin de kırsal yapılanmada olduğu, isimleri, kod isimleri, hangi alanda terör faaliyetleri yürüttükleri arkadaşlarımızca tespit edilmiştir. Bu iki teröristle birlikte bir makinalı tüfek, bir keskin nişancı tüfeği, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir Zagros keskin nişancı tüfeği, bir M16 piyade tüfeği, bir Kalaşnikov piyade tüfeği, dört el bombası, 7 EYP, 3 dürbün ve bunların sığındıklarını değerlendirdiğimiz 8 sığınak ve 3 bin 500 mühimmat ele geçirilmiştir. Bunlar tarihi ve önemli başarılardır. Bunlar Türk Devleti sisteminin terörle mücadelede kapasitesinin nereye geldiğinin en önemli işaretidir. Yakın zamanda Eren Abluka operasyonları çerçevesinde çok uzun yıllar kullandıkları bir tünele de ulaştık ve arkadaşlarımız imha etmişler.”