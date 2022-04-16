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Bakan Soylu: "Dünyadaki haksızlıkları giderebilmek üzere adım atabilecek yegane ülkelerdeniz"

İSTANBUL (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyadaki haksızlıkları giderebilmek üzere adım atabilecek, dünyaya sesini duyurabilecek yegane ülkelerdeniz. Işığı açık tutarsak etrafımızdakiler hayırda toplanacaktır" dedi.

Politika 16.04.2022, 23:51
Bakan Soylu: "Dünyadaki haksızlıkları giderebilmek üzere adım atabilecek yegane ülkelerdeniz"

İSTANBUL (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyadaki haksızlıkları giderebilmek üzere adım atabilecek, dünyaya sesini duyurabilecek yegane ülkelerdeniz. Işığı açık tutarsak etrafımızdakiler hayırda toplanacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa’da Yıldız Holding ile Deniz Feneri Derneği’nin “Dünya Yetimler Günü” sebebiyle düzenlediği iftar programına katıldı. İftar programına Bakan Soylu’nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, şehit aileleri ve çok sayıda yetim çocuk katıldı. İftar öncesi çocuklarla bir araya gelen Soylu, onların isteğini kırmayarak ‘kutu kutu pense’ oyununu oynadı. O anlar renkli görüntüler oluşturdu.

“Biz komşumuza sırtımızı dönecek bir ülke değiliz”

İftar yemeğinin ardından programda konuşan Bakan Soylu, Deniz Feneri gibi kuruluşlar sayesinde dünyanın birçok yerine yardım götürüldüğünü söyledi. Bakan Soylu konuşmasının devamında, "Herkesin gözü bu coğrafyada. Musibetler, oyunlar, tuzaklar bu coğrafyayı kendinin etmek isteyenlerin en önemli hünerleri. Dünyanın hangi noktasına gidersek gidelim Deniz Feneri ve Deniz Feneri’ne benzeyen yardım kuruluşları bizim yardım köprümüz oluyorlar, bizi zırhlıyorlar. İdlib’de 3,9 milyon insan var. Siz nereden geldiniz diyorum, Halep’ten, Humus’tan diyorlar. Halep ve Humus’ta yaşayabilmek mümkün değil. Biz komşumuza sırtımızı dönecek bir millet değiliz. Yüzyıllar boyunca aynı sancağın altına yaşadığımız, kardeş olduğumuz insanları bırakacak mıyız? Afganistan’a iyilik trenleri yolluyoruz. Rejim değişti diye sırtımızı mı döneceğiz? Kışın hep beraber şunu dert ettik, acaba Afganistan’da çocuklar kışı nasıl geçirecek diye. İdlib’e kömür yolladık. Afganistan’a iyilik trenleri giderken, Lübnan’a da iyilik gemileri gitti. Dünyayı yaşanmaz hale getirmeye çalışanlara inat, bir öğüdün peşinden gidiyoruz. Biz batı gibi neslini unutan, sadece maddeye tapan, ülkelere giderken buraları nasıl sömürürüz diye düşünen bir anlayışa sahip değiliz" dedi.

“Suriye’de savaşı biz mi çıkardık?"

Türkiye’ye medeniyet dersi vermeye çalışanların yaptıkları insanlık dışı eylemlerinin farkında olduklarını söyleyen Bakan Soylu, "3 yıl önce Sudan’a gittim, genç bir kız gördüm. Ne işin var burada dedim. ‘Öğretmenim, buradaki yetimlere bakmaya geldim’ dedi. Bu yetimleri biz mi yetim bıraktık? Sudanlı yetimleri biz mi yetim bıraktık? Arakan Müslümanlarının yetimlerini mi biz mi yetim bıraktık? Suriye’de savaşı biz mi çıkardık? 2000’li yılların başında Afganistan’ı biz mi işgal ettik? Yemen’deki çatışmaları biz mi körüklüyoruz? Her savaştan sonra batının elde ettiği silah ve para. Sizin silahınızın da paranızın da canı çıksın. Siz önce aklınızı değiştirin. Çocukları sadece renklerinden değil diye Yunanistan sınırında dondurarak ölüme terk ettiler. Bize medeniyet vaazı yapanlar, bize tepeden bakanlar insanları tenleriyle, gözleriyle ayırdılar. Devlet bugün yetimlerine borcunu ödemektedir. İnsanlığın emaneti Anadolu coğrafyasındadır. Bu emaneti iyi taşımalıyız” diye konuştu.

“Dünyaya sesini duyurabilecek yegane ülkelerdeniz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Irak, Afganistan, Suriye gibi ülkeler üzerinde oynanan oyunların farkında olduklarını ve yapılan haksızlıklara karşı seslerini duyurabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Soylu, “3 ayrı ülke var, aşağıdakiler, ortadakiler ve yukarıdakiler. Aşağıdakiler bugün bir şeyin farkındalar. Kendilerinin nasıl sömürüldüklerinin, nasıl kendilerine sırt dönüldüğünün farkındalar. Biz bunu Afrika Zirvesi’nde de Interpol seçimlerinde de, Antalya’daki Diplomasi Forumu’nda da gördük. Bizi model olarak alıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızı model olarak alıyorlar. Dünyadaki bu haksızlıkları giderebilmek üzere adım atabilecek, dünyaya sesini duyurabilecek yegane ülkelerdeniz. Işığı açık tutarsak etrafımızdakiler hayırda toplanacaktır. Eğer biz bir şeye müdahale etmezsek, ayakta sağlam durmazsak Suriye 100 yıl daha böyle gider. Çünkü gitmelerini istiyorlar. Irak’ta bu karmaşıklıklar 100 yıl daha devam eder, çünkü öyle istiyorlar. İran’a ambargo 100 yıl daha devam eder, çünkü öyle istiyorlar. Yemen’den Orta Asya’ya, Kafkafya’ya Afganistan Pakistan hattına kadar aynısını devam ettirirler. Buna itiraz edecek bir tek ülke var, bir tek lider var. Dünya 5’ten büyüktür sözü, sadece siyasi olarak ortaya çıkan bir söz değil, hakikatin yüzüne çarptırılmasıdır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İçişleri Bakanlığı ve Deniz Feneri Derneği ile beraber yürütülen “1000 Şehide 1000 Su Kuyusu” projesinde isimleri dünyanın susuz bölgelerindeki su kuyularına verilen şehitlerin ailelerine Bakan Soylu tarafından plaket verildi.

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