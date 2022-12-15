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Bakan Soylu: "Dün Mersin’de gözaltı olayı oldu. Terörle irtibat olduğu için oldu. Biz devletin birliğini, bütünlüğünü ve devletin masumiyetini korumaya çalışıyoruz."
Bakan Soylu: "Dün Mersin’de gözaltı olayı oldu. Terörle irtibat olduğu için oldu. Biz devletin birliğini, bütünlüğünü ve devletin masumiyetini korumaya çalışıyoruz."
Politika 15.12.2022, 18:02
Bakan Soylu: "Dün Mersin’de gözaltı olayı oldu. Terörle irtibat olduğu için oldu. Biz devletin birliğini, bütünlüğünü ve devletin masumiyetini korumaya çalışıyoruz."