Bakan Soylu, Diyarbakır’da Kur’an kursu açılışı ve hafızlık icazet programına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde “Hamo Ağa” olarak tanınan kanaat önderi Mehmet Arslan’ın oğlu iş adamı Tahsin Arslan’ın yaptırdığı "Muhammed Recai Arslan Kur’an Kursu" açılışına ve hafızlık icazet programına katıldı.

Türkçe ve Kürtçe kasidelerin okunduğu programda konuşan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve sevgilerini ilettiğini belirtti. Açılışını yapacakları Kur’an kursunu, 56 çocuğu, 300 torunu olan ve yörede Hamo Ağa olarak tanınan Mehmet Arslan’ın oğlu iş insanı Tahsin Arslan’ın yaptırdığına değinen Soylu, "Allah sizden razı olsun. Bu Kur’an kursu Cenab-ı Allah’ın emriyle, nasiptir, ’Hamo Ağa’ ve ailesine nasip oldu. Onların hizmetiyle inşallah yeni hafızlar gelecek. Hazır buraya gelmişken hocalarımızın sohbetinden ve Kur’an-ı Kerim’den biraz daha istifade edelim. Allah hayırlı, uğurlu etsin, hayrınızı kabul etsin" dedi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da 80 yatak kapasiteli Kur’an kursunun şu anda 57 öğrencisi bulunduğunu ifade ederek, Arslan ailesinin her alanda güzel hizmetlere imza attığını, kendilerine teşekkür ettiklerini ifade etti.

Kur’an kursunun 4 katlı olduğunu, 2 bin metrekare kapalı, 500 metrekare açık alana sahip olduğunu aktaran Vali Su, "İnşallah çocuklarımız burada Kur’an-ı Kerim’i öğrenecekler, güzel hizmetlere imza atacaklar. Bu vesileyle emeği geçen herkese, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu Kur’an kursumuzun ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İş adamı Tahsin Arslan ise, programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Ali İhsan Su ve tüm katılımcılara kendisi tarafından yaptırılan “Muhammed Recai Arslan Kur’an Kursu" açılış programına katıldıkları için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu ve programa katılanlar 18 öğrenciye icazet belgelerini verirken, daha sonra iş insanı Tahsin Arslan’ın 2 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu adına yaptırdığı "Muhammed Recai Arslan Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nun açılışını gerçekleştirdikten sonra bölgeden ayrıldı.

Programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Bismil İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, din adamları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.