Bakan Soylu, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. Bakan Soylu, Vali Ali İhsan Su ile bir süre görüştükten sonra kentte esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Soylu’yu Valilik bahçesinde Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve beraberindeki heyet karşıladı. Valilik ziyareti ardından Bakan Soylu, merkez Yenişehir ilçesine bağlı ofis semtinde esnaf ziyaretinde bulunarak, Valilik önündeki Anıt Park’ta vatandaşlarla bir araya geldi.