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Bakan Soylu: "Devletimiz her zamankinden daha teyakkuz halindedir. Gücümüzün yettiği ölçüler içerisinde görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Hep birlikte depremin oluşturduğu yıkımın içinden çıkacağız."
Bakan Soylu: "Devletimiz her zamankinden daha teyakkuz halindedir. Gücümüzün yettiği ölçüler içerisinde görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Hep birlikte depremin oluşturduğu yıkımın içinden çıkacağız."
Politika 15.02.2023, 11:04
Bakan Soylu: "Devletimiz her zamankinden daha teyakkuz halindedir. Gücümüzün yettiği ölçüler içerisinde görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Hep birlikte depremin oluşturduğu yıkımın içinden çıkacağız."