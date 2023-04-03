Bakan Soylu, depremzedelerle iftarda buluştu

Hatay’ın Hassa ilçesinde depremzedeler ile birlikte iftar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şu ana kadar 650 binin üzerinde çadır Türkiye genelinde kuruldu. 50 binin üzerinde konteynere çıktı. İki ayda 100 bin demiştik, bir ayı geçti, bir ay sonra da 100 bini tamamlamış olacağız. Diğer aylar ve ondan sonraki ayda da inşallah 200 yüz bini tamamlamış olacağız” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay’ın Hassa ilçesinde depremzedeler ile iftar yaptı. 57 gündür burada sizler birlikteyiz diyen Soylu, “Size şunu söylemek istiyorum; sizi hiç yalnız bırakmayacağız. Sonuna kadar sizle beraber olacağız. Burada bu afetin bütün yaralarını sarıncaya kadar, bütün sivil toplum kuruluşlarından devletimizin bütün kademelerine kadar, valilerimize kadar, kaymakamlarımıza kadar genel müdürlerimize kadar hep birlikteyiz. Şunu ifade edeyim; ilk günden itibaren zorlukları hep birlikte aşa aşa geliyoruz. Şimdi enkazları kaldırıyoruz. Acil yıkılacak binaları yıkmaya çalışıyoruz, yıkıyoruz. Enkazların yaklaşık Hatay’da yüzde 40’ını acil yıkılacak binalarında yüzde 50’sini yaptık. Hassa’da da hemen hemen aynısı ve bayramdan hemen sonraya kadar; yani bir 10 gün sonraya kadar Hatay’ın tamamını ilk önce acil yıkılacak binaları ve enkazları kaldırmış olacağız. Daha sonra ağır hasarlı binalar girecek ve onlara başlayacağız. Bir taraftan 13 bin civarında konteyner indirdik. Bir kısmının kurulumunu yaptık, oturtuyoruz. Bir kısmının kurulumunu tamamlamak üzereyiz. Hassa’da da inşallah bir hafta içerisinde olayları bitiriyoruz” dedi.

“Şu ana kadar Türkiye genelinde 650 binin üzerinde çadır kuruldu”

Hızlı bir şekilde konteynerlere burada da geçiş devam edecek diyen Soylu, “Şu ana kadar 650 binin üzerinde çadır Türkiye genelinde kuruldu. 50 binin üzerinde konteynere çıktı. İki ayda 100 bin demiştik, bir ayı geçti, bir ay sonra da 100 bini tamamlamış olacağız. Diğer aylar ve ondan sonraki ayda da inşallah 200 yüz bini tamamlamış olacağız. Cumhurbaşkanımız söyledi; özellikle yıkılan konutların bir yıl içerisinde teslimi bizim en önemli teminatımızdır. Şunu altını çizerek söylüyorum; dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahil bu yıkıma dayanamazdı. Hiç merak etmeyin. Burada evlerinize geçene kadar bu gönül birlikteliğimiz devam edecek. Sizinle beraber olacağız” ifadelerini kullandı.

“Hassa’yı eskisinden daha çok dirençli bir hale getireceğiz”

Hiçbir şeyi eksik bırakmamak için gece-gündüz hep birlikte bir uğraş içerisinde olduklarını belirten Soylu, “Bugüne kadar ne söz vermişsek yerine getirilmiştir. Elazığ’da deprem oldu, Van’da deprem oldu, Malatya’da deprem oldu, İzmir’de deprem oldu, Giresun’da sel afeti oldu, Manavgat’ta ve Muğla’da yangınlar oldu. Hiçbirinde vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Bir yıl içerisinde konutlarını teslim ettik. Şunu da size söyleyeyim; Hassa’yı eskisinden daha çok dirençli bir hale getireceğiz. Gelecek nesillerimizin yaşayabileceği bir hale getireceğiz. Bunu yapana kadar da sizin yanınızdan ayrılmayacağız. Köylerde evleri yıkılanların yanına konteyner vereceğiz. Evleri yıkılana, ağır hasarlı olana, orta hasarlı olana aynı zamanda; yani Hassa’nın içerisinde de şöyle tabi konteyner şehirler yapıyoruz. Onun için şehirlerde; yani Hassa’nın merkezinde, Kırıkhan’ın merkezinde de, Defne’nin merkezinde, Antakya’nın merkezinde konteyner kentler yapıyoruz” diye konuştu.