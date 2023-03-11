Bakan Soylu, depremzedelerin seçim öncesi adres değişiklik süreciyle ilgili bilgi verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde vatandaşların ikamet kayıtlarını 17 Mart saat 23.59’a kadar e-Devlet, nüfus müdürlükleri ve nüfusmatikler üzerinden gerçekleştirebileceğini söyledi.

Kahramanmaraş’ta bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim takviminin belirlenmesi ile ilgili açıklama yaptı.

14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle ilgili YSK’nin seçim takvimini açıkladığını hatırlatan Bakan Soylu, “Depremzede vatandaşlarımızın hem deprem illerinde bulunan hem de deprem illerinin dışına giden vatandaşlarımızın oy kullanması süreci içerisinde kendilerinin gittikleri yerlerde kayıt altına almak için bize önümüze bir tarih oluşturuldu. Bugün ayın 11’i ve bugün sabahtan itibaren depremzede vatandaşlarımız eğer bir başka vilayete taşınmışlarsa ve bugüne kadar kayıtlarını almamışlarsa e-Devlet üzerinden ilgili nüfus idareleri üzerinden aynı zamanda burada bulunan veya başka yerlerde bulunan nüfusmatikler üzerinden kendi kayıtlarını şu anda taşındıkları yerlere alabilirler. Bunu 17 Mart 23.59’a kadar yapabilirler. Eğer ayın 18’inde herhangi bir uzatılma söz konusu olmaz ise seçimlerde oy kullanabilmek için geçmiş seçimlerde olduğu gibi Yüksek Seçim Kurulu’nun inisiyatifine geçmişse yapacakları il veya ilçe seçim kurullarına müracaat etmek olacaktır. Ayın 17’sine kadar Nüfus müdürlüklerinde, 18’inden sonra ise inisiyatif Yüksek Seçim Kurulu’na geçmiş oluyor. Diyelim ki vatandaşlar başka ilçelerde, akrabaların evinde duruyor ise, buraya da kayıtlarını alabilirler. Buraya aldıkları zaman da yine e-Devlet, nüfus müdürlüklerinden ve nüfusmatiklerden bunu ayın 17’si 23.59’a kadar yapabilirler” dedi.

“Herhangi bir hak kaybı oluşmayacak”

İkamet ettiği ilin dışında bulunan depremzede vatandaşların oy kullanma sürecinde herhangi bir hak kaybına uğramayacağını dile getiren Soylu, “Burada depremzede vatandaşlarımızın bilmesi gereken bir süreç daha var, o da burada yerleşim yerini değiştirip oy kullanma hakkını elde ettiği zaman depremle ilgili karşı karşıya kaldığı süreçlerde elde edeceği haklardan herhangi bir kaybı olmaz. Çünkü bu sadece depremzede vatandaşlarımıza e-Devlet üzerinden açılan bir haktır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın depremden önce oturdukları yer tanımlandı, bu vatandaşlarımıza böyle bir hak verildi ve eğer bir taşınma söz konusu ise bu taşınmayı ayın 17’si 23.59’a kadar sağlayabilecekler. Sonra da her vatandaş gibi askı süresince oradaki hakkını bir vesile ile ilçe seçim kurullarında kullanabilir. Bu durumun depremle alakalı herhangi bir hak kaybının oluşturmayacağını tekrardan altını çizmek istiyorum” ifadelerini kullandı.