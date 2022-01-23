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Bakan Soylu: “Dağdaki silahlı eleman sayısı 150’nin altına düştü”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2014’te tam 5 bin 558 yeni katılımı olan bir örgüttü PKK terör örgütü. Yani dağa 5 bin 558 kişi gidiyordu. Bugün bırakın katılımı, dağdaki silahlı eleman sayısı 150’nin altına düştü. Eylem sayısı 2014’te yıllık 2 bin 817’ydi, 2021 sonu itibarıyla 141 oldu" dedi.

Politika 23.01.2022, 16:28
Bakan Soylu: “Dağdaki silahlı eleman sayısı 150’nin altına düştü”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2014’te tam 5 bin 558 yeni katılımı olan bir örgüttü PKK terör örgütü. Yani dağa 5 bin 558 kişi gidiyordu. Bugün bırakın katılımı, dağdaki silahlı eleman sayısı 150’nin altına düştü. Eylem sayısı 2014’te yıllık 2 bin 817’ydi, 2021 sonu itibarıyla 141 oldu" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Erkek Berberler Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Şişli Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Soylu’nun yanı sıra, Esnaf ve Sanatkarlar Vakfı Başkanı Faik Yılmaz, Beşiktaş Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Bayram Koç ve çok sayıda berber katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, “Gençlerle sohbet ettik. Nusaybin’de değil gençlerle sohbet etmek, gençlere uzanabilmek çok zordu. Hatırlarsınız bundan 10-15 yıl evvel ’Sizin son el sıkışacağınız nesil güya bugünkü HDP’nin o yönetici nesli. Eğer bundan sonra onlarla el sıkışmaz, bunlarla anlaşmazsanız gençler geliyor. O gençlerin eli sıkılır, yumrukları sıkılır. Bir daha onlarla sizin herhangi bir bağ kurabilmeniz mümkün değildir’ dediler. Bu bizim medeniyetimizin, bizim insanlarımızın bir gerçeği olamazdı. Bu bugünlerde karşılaştığımız, bize dayatılmış, öğretilmiş gerçekler gibi teslim olmamızı istedikleri, özgüvenimizi kaybettirmek, bizi bizden ayırmak istedikleri bir anlayışın tezahürü olarak ortada duruyor. Bizden bunu kabul etmemizi istediler ve kabul etmedik. Kimse kusura bakmasın. O çocuklarımızın zamanını, o gençlerimizin enerjisini ve gençlerimizin geleceğini teröre kurban verecek değiliz" dedi.

“2014’te 5 bin 558’di, şu an 150’nin altında"

Bakan Soylu, "Sadece PKK ve DEAŞ komşumuz olan iki ülkede devlet otoritesini yok etti. Her iki ülke topraklarının bir bölümünü bu terör örgütlerine kaptırdılar. Türkiye’den ise çakıl taşı bile koparamazlar. Türkiye’de eylem kabiliyetleri ve varlıkları bitme noktasına geldi. 2014’te tam 5 bin 558 yeni katılımı olan bir örgüttü PKK terör örgütü, yani dağa 5 bin 558 kişi gidiyordu. Bugün bırakın katılımı dağdaki silahlı eleman sayısı Allah’a hamdolsun 150’nin altına düştü. Eylem sayısı 2014’te yıllık 2 bin 817’ydi, 2021 sonu itibarıyla eylem sayısı 141 oldu. 2014 yılına göre Doğu ve Güneydoğu illerindeki organize sanayi bölgelerine kayıtlı bulunan işletme sayısı yüzde 61, ticaret siciline kayıtlı faal üye sayısı yüzde 92, üniversite öğrenci sayısı yüzde 104, 100 bin kişiye düşen doktor sayısı yüzde 42, yüz bin öğrenciye düşen öğretmen sayısı yüzde 32, lisanslı sporcu sayısı ise yüzde 140 arttı” diye konuştu.

“40 bin ev teslim ettik"

Bakan Soylu, "Son iki yıldır yaşadığımız bütün afetlerden şu ana 58 bin ev yapıyoruz, bunun 40 binini de teslim ettik. Bize vatandaşımız vergisini ödüyor. Biz de vatandaşımıza diyoruz ki, ’Askere gel yükümlülük olarak bunu yerine getir.’ Biz vatandaşımıza diyoruz ki, ’Zorluk zamanındayız, dişini biraz sık bunu hep beraber aşacağız.’ Vatandaşın devlete ihtiyacı olduğunda devlet vatandaşı yalnız bırakmaz" ifadelerini kullandı.

“Dünyaya nasıl bir ülke olduğumuzu göstermeliyiz"

Bakan Soylu, "Cumhuriyet’in ikinci asrını ve birinci asrını yaşayan bir nesil olarak Cumhuriyet’in 100. yılında hem karnemizi en güçlü şekilde tutmalıyız, hem de bizden sonra gelecek nesillere büyük ve güçlü Türkiye’yi Cumhuriyeti’nin ikinci asrı olarak onlara emanet edip dünyaya nasıl bir ülke olduğumuzu hep beraber göstermek zorundayız" dedi. İş Kanunu’nun herkesin haftada bir gün tatil yapabilme hakkı olduğu maddesini hatırlatarak berber esnafının pazar günleri tatil yapabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılacağını kaydeden Soylu, "Bu konuda eğer valilerimize, 2017’de iptal edilen 1927’deki kanunun çerçevesinde olan sürecin tekrar valilerimize yetki verilmesi gerekiyorsa valilerimize bir yetkinin verilmesi ve bu konuda hiç olmazsa berber esnafımızın haftada bir gün ki bunun istisnaları da var. Yani damatlık tıraşı oluyor. Zaten randevusunu alıyor. Dışarıda gördük. Yeni yeni randevu sistemleri de oluşmuş zaten. Haftada bir gün, pazar günleri bu konuda berberlerimizin hakikaten insanca bir yaşantının bir parçası olarak, ailesiyle, eşi, dostuyla aynı zamanda dinlenmek için de bir araya gelmesini gerektirebilecek en tabii hakkı için elimizden geleni yapacağız. Ve bir daha huzurunuza geldiğimizde de bu meseleden ari bir şekilde geleceğimizi, ananızın ak sütü gibi bunun sizin helaliniz olduğunu bir kere daha burada ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu konuda eğer valilerimize, 2017’de iptal edilen 1927’deki kanun çerçevesinde olan sürecin tekrar valilerimize yetki verilmesi gerekiyorsa bir yetkinin verilmesi ve bu konuda hiç olmazsa berber esnafımızın haftada bir gün ki bunun istisnaları da var. Yani damatlık tıraşı oluyor. Zaten randevusunu alıyor. Dışarıda gördük. Yeni yeni randevu sistemleri de oluşmuş zaten. Haftada bir gün, pazar günleri bu konuda berberlerimizin hakikaten insanca bir yaşantının bir parçası olarak, ailesiyle, eşi, dostuyla aynı zamanda dinlenmek için de bir araya gelmesini gerektirebilecek en tabii hakkı için elimizden geleni yapacağız. Ve bir daha huzurunuza geldiğimizde de bu meseleden ari bir şekilde geleceğimizi, ananızın ak sütü gibi bunun sizin helaliniz olduğunu bir kere daha burada ifade etmek istiyorum."

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