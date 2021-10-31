Bakan Soylu dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan annelerle buluştu

Muş’ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülen ailelerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Muş’ta yaktığınız meşale, yaktığınız ateş inanın ülkenin geleceği ve huzuru içindir, çocuklarımızın geleceği içindir, kaybettiklerimizi kazanmak içindir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Muş’a geldi. Sultan Alparslan Havalimanı’nda karşılanan Bakan Soylu, ilk olarak kentteki bir otelde kanaat önderiyle kahvaltıda buluştu. Bakan Soylu, buradaki toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulunarak, bir iş yerinin açılışını gerçekleştirdi. Ardından terör örgütü PKK tarafından dağa götürülen çocukları için HDP önünde eylem yapan ailelerle buluşan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine selamlarını getirdiğini ve yanlarında olduğunu iletti. Ailelerin yaptığı işin, attıkları adımın ve sahip çıktıkları meselenin memleketin ve milletin meselesi olduğunu ifade eden Bakan Soylu, “Burada ortaya koyduğunuz iradeye minnettarız, müteşekkiriz. Hem kendi çocuklarınıza sahip çıkıyorsunuz hem de başkalarının çocuklarına sahip çıkıyorsunuz. Ve sizin burada attığınız adımlar, yaptığınız direnç ve ortaya koyduğunuz irade önünde saygıyla eğilecek bir irade. Bunu ancak ana yüreği yapar. Evlatlarınıza sahip çıkıyorsunuz. Sağ olun var olun” dedi.

“Sonuna kadar sizinleyiz”

Sonuna kadar ailelerin yanında olacaklarını vurgulayan Bakan Soylu, “Bunun için büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. Sizi bir mutlu buluşmayla bir araya getirebilmek için tüm arkadaşlarımızla çok çalışıyoruz. Valimize ve belediye başkanımıza ve tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizinle beraberler. Her an gelmek istedik ama bugün nasip oldu. Çünkü Muş’ta yaktığınız meşale, yaktığınız ateş inanın ülkenin geleceği ve huzuru içindir, çocuklarımızın geleceği içindir, kaybettiklerimizi kazanmak içindir. İnşallah Allah bize, sizlere bunu nasip eder. Bir taraftan kazanmaya çalışacağız. Bu konuda elimizdeki devletin bütün gücünü ortaya koyacağız. Diğer taraftan siz hem gayret göstereceksiniz bu irade ve direnişi ortaya koyacaksınız. İnşallah Cenab-ı Allah’ta mükafatını verir. Bizim inancımız odur. Allah var etsin. Allah sizlerden razı olsun” diye konuştu.