Bakan Soylu: ‘Çıplak arama’ iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur

Soylu şunları söyledi;

“ÇIPLAK ARAMA” İDDİASI

Son zamanlarda jandarma, polis ve bekçilere karşı yoğun bir iftira ve itibarsızlaştırma gayreti ortaya koyan bir zihniyetle mücadele ettiklerini dile getiren Bakan Soylu, şunları söyledi:

* En son Uşak’la ilgili bir iddia ortaya attılar. Bundan 2,5 ay önce valiliğimiz ve emniyet müdürlüğümüz yalanladı.

* Sonra tekrar ortaya attılar, 5 gün önce yine yalanlandı. Kamera kayıtları tümüyle ortaya konuldu; ancak ne yazık ki dün ana muhalefet liderinin hâlen bu yalanların arkasında durduğuna şahit olduk.

* Buradan söyleyeyim; Türk Polis Teşkilatı’na bu iftirayı atan ispatlamazsa, namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir, alçaktır.

* Şehadeti kendisine ‘şeref nişanesi’ olarak gören Türk Polis Teşkilatı’na, Avrupa’dan peydahlandığı belli olan, Pensilvanya’dan peydahlandığı belli olan, Amerika’dan peydahlandığı belli olan ‘çıplak arama’ iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur.

‘BU ADAM TERÖRİSTTİR’

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergeroğlu’na da tepki gösteren Soylu, “Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla acizliktir. Bunu ispatlamayan da namussuzdur. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Aklı selim adamlarsınız, etrafınızda onlarca insan var, bir kere sorabilme kabiliyetine sahip değil misiniz? Ve kimin peşine takılıyorsunuz? Bir terör örgütünün siyasi kanadından, FETÖ’cü bir terörist olduğu herkes tarafında bilinen sözde bir milletvekilinin peşine takılıyorsunuz. Gergerlioğlu denilen fersude, FETÖ’cü bir teröristtir. Üzerinde sadece milletvekilliği zırhı var, müptezeldir ve tamamen FETÖ’nün kurgusuyla beraber burada sözlerini ifade etmektedir. Ben buradan yargıya da çağrıda bulunuyorum. Hakikaten bu adam teröristtir, defalarca suç duyurusunda bulunduk, gereği yerine getirilsin” dedi.