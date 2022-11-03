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Bakan Soylu, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Hangwei ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çin Halk Cumhuriyeti Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Du Hangwei ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Politika 03.11.2022, 15:12
Bakan Soylu, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Hangwei ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çin Halk Cumhuriyeti Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Du Hangwei ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık makamında Çin Halk Cumhuriyeti Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Du Hangwei ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmenin ardından basına kapalı bir toplantı yapıldı.

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