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Bakan Soylu: "Cenazeler esnasında vatandaşlarımızın da Kızıltepe’de olduğu gibi burada da çevre yolu talebi oldu. Biz de Ulaştırma Bakanlığımızla görüştük, Sayın Cumhurbaşkanımıza da talebi ilettik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Gaziantep’te 35 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Politika 21.08.2022, 16:00
Bakan Soylu: "Cenazeler esnasında vatandaşlarımızın da Kızıltepe’de olduğu gibi burada da çevre yolu talebi oldu. Biz de Ulaştırma Bakanlığımızla görüştük, Sayın Cumhurbaşkanımıza da talebi ilettik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Gaziantep’te 35 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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