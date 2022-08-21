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Bakan Soylu: "3. bir tırın varlığı, polisin lastiğini patlattıkları, olayın farklı boyutu olduğunu iddia eden değerlendirmeler var. Tamamen gerçek dışı değerlendirmedir. Bir polis kardeşimiz şehit oldu. O da vatandaşlarımıza yardı
Fenerbahçe, Marcel Tisserand’ın transferi için Suudi Arabistan Ligi’nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Bakan Soylu: "Cenazeler esnasında vatandaşlarımızın da Kızıltepe’de olduğu gibi burada da çevre yolu talebi oldu. Biz de Ulaştırma Bakanlığımızla görüştük, Sayın Cumhurbaşkanımıza da talebi ilettik"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Gaziantep’te 35 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Politika 21.08.2022, 16:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Gaziantep’te 35 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.