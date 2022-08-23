Bakan Soylu "Bütün vesayetleri mağlup ettik, bir tek ekonomik vesayet kaldı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bütün vesayetleri mağlup ettik. Bir vesayetimiz kaldı ekonomik vesayet. Bütün dünyanın Londra’dan yönetildiği, Amerika’nan tezgahladığı bir vesayet. Bunu mağlup etmemiz lazım" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti’nin Yüz Yüze 100 Gün Projesi çerçevesinde Silivri’de partililerle bir araya geldi. Bakan Soylu’ya AK Parti İstanbul İl Başkanı

Osman Kabaktepe eşlik etti.

Programda konuşan Bakan Soylu "Eğer biz Tayyip Erdoğan’ın kaybedersek net bir şey söyleyeyim sadece Türkiye değil etrafımızdaki coğrafya kaybeder. Muhalefeti boşver. Onların kendine ait bir bakışı, onların kendi değerlerine ait bir saygısı da yok. Onlar kazanmak için her yolu mubah gören bir kimliksiz yolun yolcularıdır. Bunun Akşener’i de öyle, Kılıçdaroğlu’su da öyle. Bir kimliksiz yolları var nereden gelirse. Büyükelçilerden mi gelir ’eyvallah’. Amerika’dan mı gelir ’eyvallah’. Nereden gelir PKK’dan HDP’den mi gelir ’Eyvallah’. ’Aman beraber olduğumuz görülmesin’. Siz bir araya geliyorsunuz kaç puan toplayacaksınız ki yüzde 50’yi aşacaksınız. Matematik belli. HDP ve PKK söylemedi mi ’Bizim oylarımızda oturuyorsunuz’ dedi mi demedi mi. Akşener bana laf yetiştiriyor. ’Türkiye İçişleri Bakanı onlarla sözleşme imzaladı diye beni suçluyor’ dedi. Evet 2018 seçimlerinde söyledim. Benim söylediğimi meclis zabıtlarında HDP Milletvekili söylemedi mi. Allah masa altında bu ülkeye ihanet sözleşmesi kimseye imzalatmasın. PKK ile HDP ile her türlü işbirliği gerçekleştireceksiniz. Sonra çıkıp meclisi suçlayacaksınız. Oylarınızda milletvekilliğinizde onların payı var. Bunu onlar da söylüyor. Matematik de söylüyor zaten. Millet ittifakı nasıl yüzde 50 yakalayacak. Üst üste koyuyorsun. Biri 24, biri 12, ötekisi yarım yarım, 01. 40 puan ediyorsunuz nasıl yakalayacaksınız. Amerika’daki abileriniz, beraber kalkan yediğiniz abileriniz, beraber oturup hediyeleştiğiniz abileriniz öteki tarafı size ayarlamak için bir plan içerisinde. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Türkiye’yi bunlara teslim etmeyelim" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Suriye sınırında yaptığı operasyonları hatırlatan Soylu, "Allah korusun 2023’de farklı bir şey olduğu andan itibaren ilk yapacakları iş oradaki güvenlik güçlerimizi oradan çekmek ve orada bir terör koridorunun yeniden ihdas olmasını sağlayabilmektir. Bunu kendileri yaptılar ve söylüyorlar zaten" ifadelerini kullandı.

Soylu hedeflerinin ekonomik vesayeti de mağlup etmek olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bütün vesayetleri mağlup ettik. Bir vesayetimiz kaldı ekonomik vesayet. Bütün dünyanın Londra’dan yönetildiği, Amerika’nan tezgahladığı bir vesayet. bunu mağlup etmemiz lazım. Sadece kendimiz için değil. Eğer bugün Afganistan, Pakistan, Lübnan, Irak, Suriye bir sıkıntı içerisindeyse bilmenizi istiyorum ki yüzyıllardır oluşturdukları sömürge tablosunun meydana getirdiği tablodur. Bunu o ülkelerden kaldırmaları beklemek boş bir beklenti olur. Bizim yapmamız gereken kendi ayaklarımız üzerinde durup ekonomik vesayeti bir vesile ile mağlup etmek. 20 yıl önce Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi bu noktaya getireceğine kimse inanamıyordu. Ekonomik vesayeti yenecek Tayyip Erdoğan’dır. Bunu 15-20 yıl önce yenemezdik. Şimdi kendimize geldik, altyapımızı oluşturduk. Sarsıyorlar düşmüyoruz. Saldırıyorlar düşmüyoruz. Çıldırıyorlar. Türkiye’nin gündelik hayatını da, stratejilerini de, gelecek beklentilerini de ortadan kaldıramıyorlar. Ak Parti’nin temel hedefi var. O hedef bu ekonomik vesayeti mağlup etmek, Londra’nın para babaların mağlup etmek, Amerika’nın para babalarını mağlup etmek, darbeyi nasıl tuş etmişse b bu millet 15 Temmuz’da aynı şekilde tuş etmek ve gençlerimizin özgürlüğünü ve hürriyetini temin edebilmektir".