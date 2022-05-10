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Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “İmamoğlu’nun Karadeniz ziyareti, Kılıçdaroğlu’na sivil darbe girişimiydi”
Bakan Soylu: “Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950’dir.”
Bakan Soylu: “Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950’dir.”
Politika 10.05.2022, 10:50 10.05.2022, 10:56
Bakan Soylu: “Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950’dir.”