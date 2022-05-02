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Bakan Soylu: "Bu topraklarda huzuru ve kardeşliği kaldırıp, bu topraklara kaosu, baskı ve zulmü getirmeye çalışanlara karşı nasıl birlik olduğunuzu biliyoruz"

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu topraklarda huzuru ve kardeşliği kaldırıp, bu topraklara kaosu, baskı ve zulmü getirmeye çalışanlara karşı nasıl birlik olduğunuzu biliyoruz" dedi.

Politika 02.05.2022, 15:13
Bakan Soylu: "Bu topraklarda huzuru ve kardeşliği kaldırıp, bu topraklara kaosu, baskı ve zulmü getirmeye çalışanlara karşı nasıl birlik olduğunuzu biliyoruz"

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu topraklarda huzuru ve kardeşliği kaldırıp, bu topraklara kaosu, baskı ve zulmü getirmeye çalışanlara karşı nasıl birlik olduğunuzu biliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırında 2100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi’ndeki incelemelerinin ardından Şemdinli ilçesine bağlı Güzelkonak köyüne geçti. Burada 21. dönem Hakkari Milletvekili Hakkı Töre’nin evini ziyaret eden Soylu, kendisini bekleyen vatandaşlarla da bayramlaştı. Bakan Soylu, daha sonra Durak köyüne giderek, vatandaşların bayramını kutladı. Buradan Üzümkıran köyüne geçen Bakan Soylu, köy girişinde vatandaşlar tarafından Türk bayrakları ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla karşılandı. Üzümkıran köyü sakinlerinin "Reisi ara" talebi üzerine Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, çok sayıda şehit veren köy halkının bayramlaşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine telefonda Üzümkıran köyü sakinlerinin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari’nin ciddi bir değişim yaşadığını dile getirdi.

Ramazan’da Yüksekova’daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı’nda askerlerle iftar yaptığını anımsatan ve ilçe merkezinde gördüğü güzel görüntüleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2023 Haziran’ında Hakkari bunu çok açık ve net ortaya koyacaktır, buna inanıyorum. Bunun için de tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyelim ve geleceğe el ele, omuz omuza yürüyelim. Şimdi gençler, özellikle şunu ifade etmek istiyorum ki bizde Türk’ü Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Gürcü’sü, Abaza’sı yok. Biz sizleri Allah için seviyoruz. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik ve bu şekilde de yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşların "Sizinle ölümüne" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah razı olsun" karşılığını verdi.

"Yarına umut dolu olun"

Bakan Soylu ise, vatandaşların verdikleri destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üzümkıran köyü sakinlerinin emrine amade olduklarını belirten Bakan Soylu, "5 yıl önce buraya geldiğimizde nasıl yemin ettiğimizi, şehitlerimizin, gazilerimizin huzurunda nasıl yemin ettiğimizi biliyoruz. Bu topraklarda huzuru ve kardeşliği kaldırıp, bu topraklara kaosu, baskı ve zulmü getirmeye çalışanlara karşı nasıl birlik olduğunuzu biliyoruz. Bilmenizi isterim, siz bir arada oldunuz. Biz de Hakkari’ye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Yüksekova Havalimanı’ndan hastanelere kadar, okullardan güvenliğe ve huzura kadar, işe kadar her şeyi ayağınıza getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Hepinizin huzurunda söylüyorum daha yeni başladık, yarına umut dolu olun" dedi.

Üzümkıran’da yaşayanların yollarından dönmediğini ifade eden Bakan Soylu, "İnşallah 2023 Haziran’ında Hakkari’den çok büyük ses çıkartmaya hazır mısınız?" diye sordu. Vatandaşların "Evet" cevabı üzerine Bakan Soylu, "Biz de emrinize amadeyiz" diyerek konuşmasının ardından vatandaşlarla birlikte şehitler için dua etti.

Bakan Soylu’nun içinde bulunduğu aracın önü köyden dönüşü sırasında zaman zaman kendisini bekleyen vatandaşlarca kesildi. Burada görüştüğü vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Soylu, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Üzümkıran köyünün ardından Güzelkonak Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret eden Bakan Soylu’ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık eşlik etti.

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