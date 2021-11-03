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Bakan Koca: “mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi”
MSB Kaynakları: "Sosyal medyada yer alan S400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiaları gerçek değildir."
Bakan Koca: “Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, 2 doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.”
Bakan Koca: “(Biontech hatırlatma dozu) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar. 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar. Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.”
Bakan Soylu, BM Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Keite’ı kabul etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Diene Keite’ı kabul etti.
Politika 03.11.2021, 20:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Diene Keite’ı kabul etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Diene Keite’ı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Diene Keite’in nezaket ziyareti, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.