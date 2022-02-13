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Bakan Soylu: "Batı ile aramızdaki 300 yıllık makası kapatıyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Batı’yı bu kadar sersefil bir halde bulmuşken, Amerika’yı bu kadar ne yaptığını bilemez halde bulmuşken şimdi fırsatını yakaladık, 300 yıllık makası kapatıyoruz” dedi.

Politika 13.02.2022, 16:23
Bakan Soylu: "Batı ile aramızdaki 300 yıllık makası kapatıyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Batı’yı bu kadar sersefil bir halde bulmuşken, Amerika’yı bu kadar ne yaptığını bilemez halde bulmuşken şimdi fırsatını yakaladık, 300 yıllık makası kapatıyoruz” dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda konuşma yapan Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu.

"İlk kez Batı’yı yönsüz yakaladık, yeniden bir devir uyanmasından korkuyorlar"

Türkiye’nin Batı’yla arasındaki farkı hızla kapattığını belirten Süleyman Soylu, “Elimizde büyük bir fırsat var. İlk kez Batı’yı yönsüz yakaladık. Yeniden bir devir uyanmasından korkuyorlar. Yeniden ecdadımızın bize bıraktığı mirasın bütün dünyaya hüküm sürmesinden korkuyorlar. Yeniden haktan korkuyorlar. Yeniden adaletten korkuyorlar. Batı’yı bu kadar sersefil bir halde bulmuşken, Amerika’yı bu kadar ne yaptığını bilemez halde bulmuşken birbirleriyle Karadeniz’den Balkanlara kadar ve dünyanın başka noktalarında ‘acaba ne yapacağız’ endişesi halinde uğraş halinde bulmuşken şimdi fırsatını yakaladık. 300 yıllık makası kapatıyoruz. Buna bu kadrolar ev sahipliği yapmaktadırlar. Şimdi topyekun yüklenmelerinin, Avrupa’dan Amerika’dan dünyanın her yerinden yüklenmelerinin bir tek sebebi vardır. Eğer bunlar 2023’ten sonra Türkiye’yi yönetmeye kalkarlarsa yönetirlerse ‘eyvah biz yandık’ anlayışı ve korkusudur. O korkularıyla onları yüzleştirmek bizim boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

Yerliliğe önem verdiklerini belirten Süleyman Soylu, “21 yüzyılda Türkiye’yi istedikleri gibi idare edebileceklerini düşünenleri vesayet üzerinden her birimize elbise biçmeye çalışanlara, siz şöyle yaşayacaksınız, şunu giyeceksiniz, bizim için şunları söylemek zorundasınız: Bizim sizin için biçtiğimiz kanun ve anayasalarla birlikte istediğimiz gibi tanzim olacaksınız diyenlere karşı, bizi parça pinçik yapmaya çalışanlara karşı, sizin neyinize uçak yapmak, insansız hava aracı (İHA) yapmak, otomobil yapmak, yerli mühimmat yapmak diyenlere karşı, bu milletin iradesini, namusunu, hürriyetini, özgürlüğüne yabancı çizmelere bırakmayan bir anlayış var” diye konuştu.

"Tövbe estağfurullah"

Konuşmasında CHP’ye de yüklenen Süleyman Soylu, “Dönem dönem elbette bir takım sıkıntılarla dünya karşılaştığı gibi bunlardan bize sirayet edenler de olabilir. Bunu yine biz çözeriz. Kim çözecek. 2 tane kazı gütmekten yoksun Kılıçdaroğlu mu çözecek. O mu çözecek. Çözecekleri bir şey var. Söyleyeyim size. ’Cinsel yönelim’ getireceklermiş. Dün de Kadıköy’deki belediye meclis üyesi açıkladı. ‘Erkeklerle erkekler kadınlarla kadınlar evlenebilir’ diye. Tövbe estağfurullah” şeklinde tepkisini dile getirdi.

Soylu’nun konuşmalarının ardından toplantı son buldu. Bakan Soylu programına Samsun Büyükşehir Belediyesi ziyaretiyle devam etti.

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