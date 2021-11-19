Bakan Soylu, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas’ı kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Komisyonu Göç ve Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Komisyonu’nun Göç ve Güvenlik Politikalarının Koordinasyonundan Sorumlu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve beraberindeki heyeti Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Protokol Salonu’nda kabul etti. Soylu, basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesi Schinas’a GAMER’de kullanılan teknolojiler hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Müdürü Angelina Eichhorst’un yanı sıra iki taraftan birçok yetkilinin katıldığı heyetler arası toplantıda güvenlik, terörizm, düzensiz göç konu başlıkları ve ikili ilişkiler ile güncel gelişmeler ele alındı.