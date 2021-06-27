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Bakan Soylu askerlerle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Çaldıran ilçesinde görev yapan askerlerle bir araya geldi.

Politika 27.06.2021, 18:49
Bakan Soylu askerlerle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Çaldıran ilçesinde görev yapan askerlerle bir araya geldi.

Öğle saatlerinde Van’a gelen Bakan Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas ile Tendürek bölgesindeki askeri üs bölgesi ziyaretinin ardından Hangedik Hudut Karakoluna geçti. Burada askerlerle birlikte yemek yiyen ve hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Soylu, kentteki ziyaretini sürdürüyor.
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