Bakan Soylu, Almanya’da evlat nöbetini başlatan Akbaş ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya’da terör örgütü PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olarak 92 hafta önce evlat nöbetini başlatan Maide Töremiş Aktaş’ı makamında kabul etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Almanya Berlin’de, 92 hafta önce başlattığı evlat nöbetini, terör örgütünün her türlü baskısına rağmen tek başına sürdüren, evlatları PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olan Maide Töremiş Aktaş ile bir araya geldi.