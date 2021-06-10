banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Bakan Soylu, Almanya’da evlat nöbetini başlatan Akbaş ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya’da terör örgütü PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olarak 92 hafta önce evlat nöbetini başlatan Maide Töremiş Aktaş’ı makamında kabul etti.

Politika 10.06.2021, 18:54
Bakan Soylu, Almanya’da evlat nöbetini başlatan Akbaş ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya’da terör örgütü PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olarak 92 hafta önce evlat nöbetini başlatan Maide Töremiş Aktaş’ı makamında kabul etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Almanya Berlin’de, 92 hafta önce başlattığı evlat nöbetini, terör örgütünün her türlü baskısına rağmen tek başına sürdüren, evlatları PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olan Maide Töremiş Aktaş ile bir araya geldi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
açık