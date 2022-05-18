Bakan Soylu: "Allah’a hamdolsun, CHP’nin gerçek yüzü, bir Canan Kaftancıoğlu yüzü olarak ortaya çıktı...Dinimize hakaret eden, bu ülkenin devlet başkanına hakaret eden, bütün kutsallarımızı ayaklarının altına alan, devlete ‘katil’ diyen bir anlayışa hukuk kendi içerisinde bir karar verdi diye, hepsini aynı noktaya topladı, hepsini aynı fikrin etrafına getirdi. Masa 6’lı masa değil, masa ‘Canan masası’ oldu"