Bakan Soylu: “Allah bize 21. yüzyılın Çanakkale’sini 22. yüzyıla bırakmayı şerefle, onurla, kardeşlikle, birlikle ve beraberlikle nasip etsin”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Her yüzyılın bir Çanakkale’si vardır. Allah bize 21. yüzyılın Çanakkale’sini 22. yüzyıla bırakmayı şerefle, onurla, kardeşlikle, birlikle ve beraberlikle nasip etsin” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) gerçekleştirilen “Türk Dünyası Parlementerler Vakfı Şehitlere Vefa ve Anma Program”ına katıldı. Programda Bakan Soylu’nun yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili, İzmir Milletvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, ATO Başkanı Gürsel Baran, Çanakkale Savaşı’nda şehit olmuş askerlerin soyundan olan yakınları ve diğer ilgililer yer aldı. Programda konuşan Bakan Soylu, Türk medeniyetinin tarihteki en önemli kültürlerden olduğunu belirterek, “İnsanlar bazen hizmetleriyle, yaptıklarıyla, bazen de kendilerine biçilmiş makamlarla tarif edilirler. Biz öyle bir medeniyetin içindeyiz ki, insanlara tarif ederken geçmişte yaptıklarını o kadar güzel biçimlendiren bir medeniyetin içindeyiz ki, başbakanlık da yapsanız, meclis başkanlığı da yapsanız, ulaşma bakanlığı da yapsanız, bizim medeniyetimiz onların bütün üzerine çıkan, tarif ederken gelecek nesillere güzel bir tarif bırakmak için ‘Aksakallı’ diye bize bıraktığı bir anlayışı o kadar güzel tanımlamış ve ortaya koymuş” dedi.

“Allah bize 21. yüzyılın Çanakkale’sini 22. yüzyıla bırakmayı şerefle birlikle ve beraberlikle nasip etsin”

Her yüzyılın farklı bir Çanakkale’si olduğunu aktaran Bakan Soylu, "Bir kardeşiniz olarak şunları söylüyorum; her yüzyılın bir Çanakkale’si vardır. Siz 20. yüzyıl Çanakkale’sinin evlatlarısınız. Allah bize 21. yüzyılın Çanakkale’sini 22. yüzyıla bırakmayı şerefle, onurla, kardeşlikle, birlikle ve beraberlikle nasip etsin” ifadelerini kullandı.

“Son 10 yıl içerisinde terörü tamamen ülke gündeminden çıkarmak için büyük bir çaba gösteriyoruz”

Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise terörle mücadelede Türkiye’nin çok önemli adımlar attığını dile getirerek şöyle konuştu:

“Bugün anlamı bir vefa günü. Hak batıl mücadelesi, dünyanın kurulduğu günden bitinceye kadar ilelebet devam edecek. Bu topraklarda bağımsız olmanın, yaşamanın bir bedeli var. O gün Çanakkale idi bugün de yine coğrafyamızda terörle mücadele ve bağımsızlık mücadelesini sürdürüyoruz. Son 10 yıl içerisinde terörü tamamen ülke gündeminden çıkarmak için büyük bir çaba gösteriyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra terörle mücadelede yeni bir stratejiyi hayata geçirdik. Artık savunma amaçlı değil, taarruz amaçlı stratejiye geçtik. Proaktif mücadele şekliyle; gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında PKK ve onun türevleri YPG, PYD gibi unsurlara karşı bir güvenlik şeridi oluşturması, bu mücadelenin ana strateji değişikliğini teşkil etmekteydi. Bugün bunun sonuçlarını almış olmanın da milletimiz huzurunu, rahatlığını görüyor.”

“Türk dünyası aslında beş milyon kilometrekarelik bir coğrafya”

Türk dünyasının çok geniş coğrafyalara uzandığını söyleyen Yıldırım, “Türk dünyası aslında beş milyon kilometrekarelik bir coğrafya. Balkanlardan Çin’e kadar uzanana ve 300 milyonu bulan insanın yaşadığı, dünya ekonomisi içerisinde 11. sırada yerini alan büyük bir topluluk. Burada dayanışmanın, kaynaşmanın asıl amacı; karışıklıklar yerine barışı hakim kılmak ve bu coğrafyada yaşayan insanları, soydaşları bir araya getirmek” diye konuştu.