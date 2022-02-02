Bakan Soylu, AK Partili Ceylan’ın babasının cenazesine katıldı

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın babası İsmet Ceylan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çorum’da son yolculuğuna uğurlanan Ceylan’ın cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın babası İsmet Ceylan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

İsmet Ceylan’ın cenazesi sabah saatlerinde hastaneden alınarak Yeşilyayla köyüne götürüldü. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Çiğdem Karaaslan, Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye başkanları ve yakınları katıldı.

Ceylan’ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.