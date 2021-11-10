Bakan Soylu, AGİTPA Başkanı Cederfelt ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı Margareta Cederfelt ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AGİTPA Başkanı Margareta Cederfelt ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Protokol Salonu’nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıdan önce Soylu, Cederfelt’e GAMER’de kullanılan teknolojilere ilişkin bilgi verdi. Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Göç İdaresi Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok’un yanı sıra iki taraftan birçok yetkilinin katıldığı toplantıda terörizm ve düzensiz göçle mücadele ve sınır güvenliği konuları ele alındı.