Son Dakika
Bakan Soylu: “Afganistan’a yeniden buradaki kaçak Afganları göndermeye başladık. Şu ana kadar 5 sefer yaptık. Gönüllü geri dönüş kapsamında bunu sağlamaya çalışıyoruz”
Bakan Soylu: “Afganistan’a yeniden buradaki kaçak Afganları göndermeye başladık. Şu ana kadar 5 sefer yaptık. Gönüllü geri dönüş kapsamında bunu sağlamaya çalışıyoruz”
Politika 17.02.2022, 15:01
Bakan Soylu: “Afganistan’a yeniden buradaki kaçak Afganları göndermeye başladık. Şu ana kadar 5 sefer yaptık. Gönüllü geri dönüş kapsamında bunu sağlamaya çalışıyoruz”