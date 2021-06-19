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Bakan Soylu, Adana’daki yeni konsept Nüfus Müdürlüklerini tanıttı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana’da yeni konsepte kavuşan il ve ilçe nüfus müdürlüklerini sosyal medyadan tanıttı.
Politika 19.06.2021, 17:51
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana’da yeni konsepte kavuşan il ve ilçe nüfus müdürlüklerini sosyal medyadan tanıttı.Adana’da il ve 14 ilçe nüfus müdürlüğü yeni konseptlerine kavuştu. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adana’ya, yeni konsept Nüfus Müdürlüklerimiz yakıştı mı yakıştı. Adana İl Nüfus Müdürlüğümüz ile birlikte 14 İlçe Nüfus Müdürlüğümüz, yeni konseptle hizmete hazır” ifadelerini kullandı.