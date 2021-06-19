banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi
Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi
İBB Başkanı İmamoğlu, Akit TV'ye haciz gönderdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Akit TV'ye haciz gönderdi
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

Bakan Soylu, Adana’daki yeni konsept Nüfus Müdürlüklerini tanıttı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana’da yeni konsepte kavuşan il ve ilçe nüfus müdürlüklerini sosyal medyadan tanıttı.

Politika 19.06.2021, 17:51
Bakan Soylu, Adana’daki yeni konsept Nüfus Müdürlüklerini tanıttı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana’da yeni konsepte kavuşan il ve ilçe nüfus müdürlüklerini sosyal medyadan tanıttı.

Adana’da il ve 14 ilçe nüfus müdürlüğü yeni konseptlerine kavuştu. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adana’ya, yeni konsept Nüfus Müdürlüklerimiz yakıştı mı yakıştı. Adana İl Nüfus Müdürlüğümüz ile birlikte 14 İlçe Nüfus Müdürlüğümüz, yeni konseptle hizmete hazır” ifadelerini kullandı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı az bulutlu
banner493