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Bakan Soylu açıkladı: Kahramanmaraş’a ’Samsun Çarşısı’
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMDA, “KAHRAMANMARAŞ TRABZON CADDESİ'NDE, 32 DÜKKANIN YER ALACAĞI SAMSUN ÇARŞISI YAPIYORUZ. SAMSUN VALİMİZ ZÜLKİF DAĞLI'YA VE HAYIRSEVERİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ” İFADELERİNİ KULLANDI.
Politika 31.03.2023, 13:59
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş’ta 32 dükkanın yer alacağı “Samsun Çarşısı” kurduklarını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahramanmaraş Trabzon Caddesi’nde, 32 dükkanın yer alacağı Samsun Çarşısı yapıyoruz. Samsun Valimiz Zülkif Dağlı’ya ve hayırseverimize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Soylu, kurulumu devam eden Samsun Çarşısı’nı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve diğer yetkililerle birlikte inceledi.