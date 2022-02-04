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Bakan Soylu 81 ilin valileri ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valilerinin bir araya geldiği Valiler Toplantısına katıldı.
Politika 04.02.2022, 16:01
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valilerinin bir araya geldiği Valiler Toplantısına katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il valisinin katılımıyla gerçekleştirilen Valiler Toplantısına katıldı. Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Vilayetler Evi’nde basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilen toplantıda 2021 yılında valilikler tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği, 2022 yılında yapılacak faaliyetlerin ve planlamaların ele alındığı belirtildi.