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Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin emniyet müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Politika 05.10.2021, 23:36
Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin emniyet müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Soylu, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) video konferans yöntemiyle 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü. Görüşmeye İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı.

Görüşmede Covid-19 tedbirleri, trafik, asayiş, kadına yönelik şiddet ve göç konuları değerlendirildi.

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