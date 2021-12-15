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Bakan Soylu: ‘6 terörist etkisiz hale getirildi’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’de gerçekleştirilen Eren Operasyonları kapsamında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyerek, “Kış üslenme bölgelerinde mağaraya girince rahat olacaklarını sanıyorlar ama ülkemizin ve devletimizin geldiği noktayı unutuyorlar. Arkadaşlarımızın emeğine sağlık, Allah ayaklarını taştan esirgesin” dedi.

Politika 15.12.2021, 13:33
Bakan Soylu: ‘6 terörist etkisiz hale getirildi’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’de gerçekleştirilen Eren Operasyonları kapsamında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyerek, “Kış üslenme bölgelerinde mağaraya girince rahat olacaklarını sanıyorlar ama ülkemizin ve devletimizin geldiği noktayı unutuyorlar. Arkadaşlarımızın emeğine sağlık, Allah ayaklarını taştan esirgesin” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da özel bir otelde düzenlenen HAK-İŞ Konfederasyonu Afetle Mücadele Çalışanlara Yetkinlik Kazandırılması Hak Arama ve Kurtarma/Umut Timi Kurulması Projesi Bilgilendirme ve Kapanış Toplantısı’na katıldı

Bakan Soylu’ya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan eşlik etti.

“Türkiye’nin afet yönetiminde 20. yüzyılın içerisinde yaşadıkları her birimize büyük bir ders olmuştur”

Türkiye’nin sağlam bir alt yapıya oturmaya başladığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye’nin afet yönetiminde 20. yüzyılın içerisinde yaşadıkları her birimize büyük bir ders olmuştur. Ama biz afeti 20. yüzyılda keşfetmiş değiliz. Bunun acılarını tarih boyunca yaşadık. Ancak 21. Yüzyılın başından itibaren her alanda ortaya koyduğumuz gelişme, yakaladığımız istikrarla birlikte devletimizin gücünün artması, gerçekleştirdiğimiz büyük altyapı hamleleri, sahip olduğumuz yeni imkanlar, pekçok alanda olduğu gibi afet yönetimine de olumlu yansımıştır. Bilhassa önemli bir belediyecilik tecrübesine sahip olan Cumhurbaşkanımızın meseleye doğrudan vaziyet etmesi, önemli bir stratejisinin tüm yol haritasını belirlemesi, Türkiye’nin bugün afet yönetiminde ulaştığı başarının altında yatan bana göre en önemli faktörlerden biridir” diye konuştu.

“Afetsellikte, deyim yerindeyse agresif artışlar yaşamışız”

Dünya’da ve yaşanan doğal afetlerde artış olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, “Sıklıkla paylaştığım bir veriyi tekrar etmek isterim; uluslararası araştırma sonuçlarına göre 1980-1999 yılları arasındaki 19 yıllık dönemle 2000-2019 arası 19 yıllık dönemleri karşılaştırdığımızda, dünyada toplam afet olay sayısı 4 bin 212’den 7 bin 348’e çıkmıştır. Bu afetlerde can kayıpları 1.19 milyondan, 1.23 milyona çıkmıştır. Ekonomik maliyet ise 1.63 milyar dolardan 2.97 milyar dolara çıkmış. Türkiye açısından da bir veri paylaşayım. Meydana gelen deprem sayımız 2017-2017 arasında, sadece bir yılda tam yüzde 86, 2019-2020 arasında da yüzde 44 artmış. Yani, kendi coğrafyamızda, afetsellikte, deyim yerindeyse agresif artışlar yaşamışız. Bu sayılara bakmasak bile, son 2 yılda yaşadığımız Bingöl depremi, Van depremi, Elazığ-Malatya depremi, İzmir depremi, Rize Artvin sel afeti, Kastamonu-Sinop-Bartın sel afeti, orman yangınları aynı zamanda tsunamiler, gibi pek çok afet, zaten bizim karşımıza tedbir almamız gereken meseleye çok daha etraflıca bakmamız gereken, birbirimizle çok daha fazla el ele vermemiz gereken bir tablo çıkarmaktadır” ifadelerini kullandı.

Afet yönetiminde 3 aşama: ‘Afet öncesi hazırlık’, ‘Afet anı müdahale’ ve ‘Afet sonrası iyileştirme’

Türkiye’de yaşanan doğal afetlere karşı vatandaşın yalnız bırakılmadığını ve bu afetlere karşı ciddi bir kapasite ürettiklerini söyleyen Bakan Soylu, “Türkiye; pek çok küresel güvenlik meselesini yönetirken, bir yandan kendi içindeki güvenlik sorunlarıyla birlikte afet meselesini yönetmek üzere de ciddi bir kapasite üretmiştir. Herşeyden önce, 2009 yılında AFAD Başkanlığı’nı kurmak, afet yönetiminde AFAD’ı çatı kurum haline getirmek, bana göre, atılan adımların en önemlilerinden birisidir. AFAD’ın kuruluşuyla birlikte, Türkiye’de afet yönetiminde temel bir strateji üretildi. Bir yandan kurumsal kapasite geliştirdik, bir yandan da afet yönetimini; ‘afet öncesi hazırlık’, ‘afet anı müdahale’ ve ‘afet sonrası iyileştirme’ süreçleri olarak üç aşamada ele aldık. Bu anlayışa yönelik stratejik planlar ürettik. Bugün Türkiye’nin bir afet müdahale planı var ve uygulanıyor” açıklamasında bulundu.

“Eskiden şu laf dillere pelesenkti; ‘nerede bu devlet’ şimdi ise şu laf dillere pelesenk oldu ‘Allah devletimize zeval vermesin”

Afetle mücadelede önemli adımlar attıklarını ve bu adımların afetle mücadelede karmaşayı önlediğini belirten Soylu, “Atılan tüm adımların neticesini son 2 yılda yaşadığımız afetlerde gördük. Sahada afet mücadelesinde hiçbir karmaşa yaşamadık. Eskiden şu laf dillere pelesenkti; ‘nerede bu devlet’ şimdi ise şu laf dillere pelesenk oldu ‘Allah devletimize zeval vermesin’ ve bu sadece devletin kendisiyle gerçekleşen bir mesele değil. Bir yardım kampanyası başlatıyoruz, Türkiye’den ve dünyadan 1 milyar 200 milyon liranın üzerinde yardım ve bağış geliyor. Bu muhteşem bir şey” ifadelerini yer verdi.

“Dünyada mağdur ve mazlumlara en çok yardım yapan ülkeyiz”

“Biz iyilik medeniyetinin çocuklarıyız” diyerek muhtaca her daim el uzatacaklarını ifade eden Bakan Soylu, “Biz milletimizle ve devletimizle gurur duyuyoruz. Dünya’da Amerika’da bizden zengin, Avrupa’da bizden zengin ülkeler var. Ama buna rağmen biz son 4 yılda dünyada, dünyanın mağdur ve mazlumlarına bu milletin her bir ferdiyle en dünyanın çok yardım yapan ülkesiyiz. Kimseyi yalnız bırakmadık” diye konuştu.

"6 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanı Soylu, konuşması sırasında gelen bir haber üzerine Eren-Kış Operasyonları kapsamında Mardin’de bir operasyon gerçekleştirdiklerini ve bu operasyon neticesinde Bagok’ta bir mağaraya saklanan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Soylu, “Kış üslenme bölgelerinde mağaraya girince rahat olacaklarını sanıyorlar ama ülkemizin ve devletimizin geldiği noktayı unutuyorlar. Arkadaşlarımızın emeğine sağlık, Allah ayaklarını taştan esirgesin” dedi.

Toplantıda konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, HAK-İŞ’in bir sendikadan daha fazlası olduğunu, devletin her ihtiyaç duyduğunda hazır olduklarını, afetle mücadelenin sadece devletle bitmediğini bu gibi durumlarda vatandaşların, sivil toplum örgütleri ve sendikalara da iş düştüğünü söyledi. Arslan, HAK-İŞ’in kurulduğu tarihten bu yana, çizgisini bozmadığını ve hiçbir zamanda bozmayacağını söyledi.

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