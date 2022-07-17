banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Bülbülan’da Yayla şenliği
Bülbülan’da Yayla şenliği
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Bakan Soylu, 43 ilin geçiş güzergahında helikopterle trafik denetimi yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, Kurban Bayramı tatilinin son gününde helikopterle trafik denetimi yaptı.

Politika 17.07.2022, 17:27
Bakan Soylu, 43 ilin geçiş güzergahında helikopterle trafik denetimi yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, Kurban Bayramı tatilinin son gününde helikopterle trafik denetimi yaptı.

Trafik kontrol noktasındaki denetimler hakkında bilgi alan Bakan Soylu, dönüş yoluna geçen sürücü ve yolcularla bayramlaşıp, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Yorumlar (0)
30°
açık