banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Deniz taksiler hizmete başladı
Deniz taksiler hizmete başladı
Memurlar da ek ödeme istiyor!
Memurlar da ek ödeme istiyor!
Bakan Koca'dan zam açıklaması: 2500 TL ile 5 bin TL arasında...
Bakan Koca'dan zam açıklaması: 2500 TL ile 5 bin TL arasında...
Kahve fiyatları yüzde 300 zamlandı
Kahve fiyatları yüzde 300 zamlandı

Bakan Soylu: “3600 meselesi Türk Polis Teşkilatı’nın anasının ak sütü gibi helaldir”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “3600 meselesi Türk Polis Teşkilatı’nın anasının ak sütü gibi helaldir. İnşallah 2022’de bu düğüm çözülecektir” dedi.

Politika 01.12.2021, 14:45
Bakan Soylu: “3600 meselesi Türk Polis Teşkilatı’nın anasının ak sütü gibi helaldir”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “3600 meselesi Türk Polis Teşkilatı’nın anasının ak sütü gibi helaldir. İnşallah 2022’de bu düğüm çözülecektir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği 26. İstişare Toplantısı’na katıldı. Ankara’da özel bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı’nın şu anda tarihinin en başarılı dönemlerini yaşadığını ve vatandaşların da bu çalışmadan memnun olduğunu söyledi. Bakan Soylu, polisler için 3600 ek gösterge çalışmalarının başladığını da duyurdu. Emniyet Teşkilatı’nın başarı bir dönemde olduğunu belirten Bakan Soylu, “Bizim yakaladığımız uyuşturucu miktarları özellikli belli başlıklarda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamının iki katıdır. Geçen yıl 86 ton esrar yakalamıştık. Bu yıl 51 ton yakaladık. Çünkü geçen yıl tarihimizin en büyük kök

kenevirini yakaladık 114 milyon kök olarak. Geçen yılın tamamında 13 ton eroin yakalamıştık, bu yıl şu an itibarı ile 18 buçuk ton sadece emniyetimizin ve jandarmamızın yakaladığı, 1 buçuk ton gümrüğün yakaladığı toplam 20 ton. Bu yılda kendi ülkemizin rekorunu kıracağız. Yaklaşık 21-21 buçuk ton içerisinde bitebileceğini düşünüyoruz. Captagon geçen yılın tamamında 2.7 milyon adet yakalanmıştı, bu yıl tam 2 katı 5.2 milyon civarında yakalandı. Bu ülkede 2016 yılında uyuşturucu suçlarından tutuklama 7 bin 461 kişiydi, bu yıl 21 bin 801’dir. İçişleri Bakanı olduğumda 36 bin kişi vardı cezaevinde uyuşturucudan tutuklu, şu an 98 bin kişi. Türkiye büyük bir mücadele veriyor. Bunu Türk Polis Teşkilatı büyük bir inanç ve gayretle yapıyor” diye konuştu.

Vatandaş yüzde 77 ile asayiş hizmetinden memnun

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Asena adında bir analiz programı geliştirdiğini açıklayan Bakan Soylu, emniyet mensuplarının vatani görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için her şeylerini ortaya koyarak çalıştıklarını söyledi. Soylu, “Vatandaşımıza sormuşlar en çok hangi kamu hizmetinden memnun oluyorsunuz diye. Yüzde 77 ile asayiş hizmetlerinden memnun oluyorlar. Bu bizim için çok kıymetli ve sürekli olarak birinci sırada tutmak zorunda olduğumuz bir çıtadır” ifadelerini kullandı.

“Bu kadar büyük bir iftira Türk polisine, Türk devletine atılabilir mi?”

Alparslan Türkeş’i anma gününde çıkan olayları ve sonrasında muhalefet partilerinden gelen açıklamaları değerlendiren Bakan Soylu, “Ana muhalefet partisi başkanı diyor ki; ‘Polis eliyle bir vakfın toplantısını bastırdı.’ Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar büyük bir iftira Türk polisine, Türk devletine atılabilir mi? Polis orada güvenlik tedbiri almış, İl Emniyet Müdür Yardımcısını görevlendirmiş. Bir vakfın toplantısı. Onlarca vakfın toplantısı olur, her birine ayrı ayrı tedbir alır, her birine ayrı ayrı özen gösterir. Gelen davetlilerin kim olduğunu, nasıl olduğunu bilmeden polise ‘polis bunu yaptı’ demek ana muhalefet partisi başkanına yakışır mı? Ana muhalefet partisi lideri sabah çıktığı programda suçluyu över mi? Türkiye’nin İçişleri Bakanına, Türkiye devletine iftira atar mı? İktidar olmak başka bir şeydir, siyaset yapmak başka bir şeydir. Dertlendiğim için söylüyorum, arkadaşlarımın nasıl çalıştıklarını bildiğim için söylüyorum. Geçen gün Balıkesir’de uyuşturucu satıcısının peşine düşen polisimizin nasıl şehit olduğunu bildiğim için konuşuyorum. Peşine düştüğümüz PKK’nın en azılı teröristi konusunda evladımızın nasıl şehit olduğunu bildiğim için. Hiçbir şeyi görmedi, ne evladını, ne annesini ne babasını gördü. Bir tek ay yıldız bayrağı gördü, bize emanet bırakılan bu vatanı gördü. Başka da bir şey görmedi. Bu kadar basit değil. Eğer bizim meselemizde ortaya koyduğumuz bir tek siyasi gaye ile adım attığımız bir hadise olsa Allah bizim yardımcımız olmasın. Arkadaşlarımız bugün büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. Suçlular iddia ve iftira edecekler, Türk medyasında hepimizin gördüğü Avrupa ve Amerika’nın beslediği kalemler iftira edecekler, her daim polisin ve devletin karşısında olanlar iftiraca edecek, onlar haklı sayılacak, biz haksız sayılacağız. Bu adalet dünyanın neresinde var. Ben bunu tek başıma kalsam da kabul etmiyorum” dedi.

“3600 meselesi Türk Polis Teşkilatı’nın anasının ak sütü gibi helaldir”

Polislere müjde olarak 3600 ek göstergesi üzerinde çalışmaların başladığını belirten Soylu, “3600 meselesi Türk Polis Teşkilatı’nın anasının ak sütü gibi helaldir. Türk Polis Teşkilatı kendi hevesi için 3600 talebinde bulunuyor değildir. Emeklilik maaşı ile çalıştığı maaş arasındaki fark ve standart açık olduğu için, bunun hakkaniyetli ve adaletli bir çizgiye gelmesi için böyle bir talebi ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanı, memleketimizin ölçüleri içerisinde bunun yapılacağını söylemiş ve en nihayetinde bundan birkaç sefer mütemadiyen Hazine ve Maliye Bakanımıza, Çalışma Bakanımıza talimat vermiştir bu meseleyi bitireceğiz diye. İnşallah 2022’de bu düğüm çözülecektir” açıklamasında bulundu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7