Bakan Soylu: “3600 meselesi Türk Polis Teşkilatı’nın anasının ak sütü gibi helaldir”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “3600 meselesi Türk Polis Teşkilatı’nın anasının ak sütü gibi helaldir. İnşallah 2022’de bu düğüm çözülecektir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği 26. İstişare Toplantısı’na katıldı. Ankara’da özel bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı’nın şu anda tarihinin en başarılı dönemlerini yaşadığını ve vatandaşların da bu çalışmadan memnun olduğunu söyledi. Bakan Soylu, polisler için 3600 ek gösterge çalışmalarının başladığını da duyurdu. Emniyet Teşkilatı’nın başarı bir dönemde olduğunu belirten Bakan Soylu, “Bizim yakaladığımız uyuşturucu miktarları özellikli belli başlıklarda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamının iki katıdır. Geçen yıl 86 ton esrar yakalamıştık. Bu yıl 51 ton yakaladık. Çünkü geçen yıl tarihimizin en büyük kök

kenevirini yakaladık 114 milyon kök olarak. Geçen yılın tamamında 13 ton eroin yakalamıştık, bu yıl şu an itibarı ile 18 buçuk ton sadece emniyetimizin ve jandarmamızın yakaladığı, 1 buçuk ton gümrüğün yakaladığı toplam 20 ton. Bu yılda kendi ülkemizin rekorunu kıracağız. Yaklaşık 21-21 buçuk ton içerisinde bitebileceğini düşünüyoruz. Captagon geçen yılın tamamında 2.7 milyon adet yakalanmıştı, bu yıl tam 2 katı 5.2 milyon civarında yakalandı. Bu ülkede 2016 yılında uyuşturucu suçlarından tutuklama 7 bin 461 kişiydi, bu yıl 21 bin 801’dir. İçişleri Bakanı olduğumda 36 bin kişi vardı cezaevinde uyuşturucudan tutuklu, şu an 98 bin kişi. Türkiye büyük bir mücadele veriyor. Bunu Türk Polis Teşkilatı büyük bir inanç ve gayretle yapıyor” diye konuştu.

Vatandaş yüzde 77 ile asayiş hizmetinden memnun

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Asena adında bir analiz programı geliştirdiğini açıklayan Bakan Soylu, emniyet mensuplarının vatani görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için her şeylerini ortaya koyarak çalıştıklarını söyledi. Soylu, “Vatandaşımıza sormuşlar en çok hangi kamu hizmetinden memnun oluyorsunuz diye. Yüzde 77 ile asayiş hizmetlerinden memnun oluyorlar. Bu bizim için çok kıymetli ve sürekli olarak birinci sırada tutmak zorunda olduğumuz bir çıtadır” ifadelerini kullandı.

“Bu kadar büyük bir iftira Türk polisine, Türk devletine atılabilir mi?”

Alparslan Türkeş’i anma gününde çıkan olayları ve sonrasında muhalefet partilerinden gelen açıklamaları değerlendiren Bakan Soylu, “Ana muhalefet partisi başkanı diyor ki; ‘Polis eliyle bir vakfın toplantısını bastırdı.’ Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar büyük bir iftira Türk polisine, Türk devletine atılabilir mi? Polis orada güvenlik tedbiri almış, İl Emniyet Müdür Yardımcısını görevlendirmiş. Bir vakfın toplantısı. Onlarca vakfın toplantısı olur, her birine ayrı ayrı tedbir alır, her birine ayrı ayrı özen gösterir. Gelen davetlilerin kim olduğunu, nasıl olduğunu bilmeden polise ‘polis bunu yaptı’ demek ana muhalefet partisi başkanına yakışır mı? Ana muhalefet partisi lideri sabah çıktığı programda suçluyu över mi? Türkiye’nin İçişleri Bakanına, Türkiye devletine iftira atar mı? İktidar olmak başka bir şeydir, siyaset yapmak başka bir şeydir. Dertlendiğim için söylüyorum, arkadaşlarımın nasıl çalıştıklarını bildiğim için söylüyorum. Geçen gün Balıkesir’de uyuşturucu satıcısının peşine düşen polisimizin nasıl şehit olduğunu bildiğim için konuşuyorum. Peşine düştüğümüz PKK’nın en azılı teröristi konusunda evladımızın nasıl şehit olduğunu bildiğim için. Hiçbir şeyi görmedi, ne evladını, ne annesini ne babasını gördü. Bir tek ay yıldız bayrağı gördü, bize emanet bırakılan bu vatanı gördü. Başka da bir şey görmedi. Bu kadar basit değil. Eğer bizim meselemizde ortaya koyduğumuz bir tek siyasi gaye ile adım attığımız bir hadise olsa Allah bizim yardımcımız olmasın. Arkadaşlarımız bugün büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. Suçlular iddia ve iftira edecekler, Türk medyasında hepimizin gördüğü Avrupa ve Amerika’nın beslediği kalemler iftira edecekler, her daim polisin ve devletin karşısında olanlar iftiraca edecek, onlar haklı sayılacak, biz haksız sayılacağız. Bu adalet dünyanın neresinde var. Ben bunu tek başıma kalsam da kabul etmiyorum” dedi.

“3600 meselesi Türk Polis Teşkilatı’nın anasının ak sütü gibi helaldir”

Polislere müjde olarak 3600 ek göstergesi üzerinde çalışmaların başladığını belirten Soylu, “3600 meselesi Türk Polis Teşkilatı’nın anasının ak sütü gibi helaldir. Türk Polis Teşkilatı kendi hevesi için 3600 talebinde bulunuyor değildir. Emeklilik maaşı ile çalıştığı maaş arasındaki fark ve standart açık olduğu için, bunun hakkaniyetli ve adaletli bir çizgiye gelmesi için böyle bir talebi ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanı, memleketimizin ölçüleri içerisinde bunun yapılacağını söylemiş ve en nihayetinde bundan birkaç sefer mütemadiyen Hazine ve Maliye Bakanımıza, Çalışma Bakanımıza talimat vermiştir bu meseleyi bitireceğiz diye. İnşallah 2022’de bu düğüm çözülecektir” açıklamasında bulundu.