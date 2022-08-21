Son Dakika
Bakan Soylu: "3. bir tırın varlığı, polisin lastiğini patlattıkları, olayın farklı boyutu olduğunu iddia eden değerlendirmeler var. Tamamen gerçek dışı değerlendirmedir. Bir polis kardeşimiz şehit oldu. O da vatandaşlarımıza yardı
Fenerbahçe, Marcel Tisserand’ın transferi için Suudi Arabistan Ligi’nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Bakan Soylu: "3. bir tırın varlığı, polisin lastiğini patlattıkları, olayın farklı boyutu olduğunu iddia eden değerlendirmeler var. Tamamen gerçek dışı değerlendirmedir. Bir polis kardeşimiz şehit oldu. O da vatandaşlarımıza yardı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Gaziantep’te 35 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Politika 21.08.2022, 16:10
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Gaziantep’te 35 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.