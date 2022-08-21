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Bakan Soylu: "3. bir tırın varlığı, polisin lastiğini patlattıkları, olayın farklı boyutu olduğunu iddia eden değerlendirmeler var. Tamamen gerçek dışı değerlendirmedir. Bir polis kardeşimiz şehit oldu. O da vatandaşlarımıza yardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Gaziantep’te 35 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Politika 21.08.2022, 16:10
Bakan Soylu: "3. bir tırın varlığı, polisin lastiğini patlattıkları, olayın farklı boyutu olduğunu iddia eden değerlendirmeler var. Tamamen gerçek dışı değerlendirmedir. Bir polis kardeşimiz şehit oldu. O da vatandaşlarımıza yardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Gaziantep’te 35 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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