Bakan Soylu: “29 Ekim 2023 tarihinde dağlarımızda bir tek terörist kalmayacak”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Terör örgütleri temizlenene kadar bu mücadele devam edecek. Allah’ın izni ile yaptığımız mücadele ile 29 Ekim 2023 tarihinde dağlarımızda bir tek terörist kalmayacak” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi, 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ve Sayıştay raporlarının görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi

(TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum yaptı. Soylu yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK terör örgütü iltisakı sebebiyle ihraç edilenlerin geri dönüşünü nasıl sağlayacak? Kimden aldığı garantiyle KHK’lılara peşin peşin söz

veriyor. Biz 15 Temmuz ve diğer şehit yakınlarını memur yapmıştık. Altılı masa onları atıp, yerine FETÖ’cü, KHK’lıları mı alacak? Türkiye bugün FETÖ ile küresel

çapta yine hukuk ve demokrasi içinde mücadele etmektedir. Türkiye, FETÖ’yü tasfiye etmiştir. Bugününü ve yarınlarını beraber kurtarmıştır. Bunu Recep Tayyip

Erdoğan’ın ve Cumhur İttifakı’nın kararlılığıyla yapmıştır. En önemlisi de bu mücadeleyi hukuk ve demokrasi içinde kılı kırk yararak, doğru ile yanlışı ayırarak gerçekleştirmiştir.”

FETÖ ve PKK’nın 50 yıllık yapılar olduğunu belirten Bakan Soylu, “Çok güçlü dış bağlantıları, tamamen istihbarat örgütlerinin elemanlığını yapan yapılardır. 15 Temmuz’dan bugüne kadar FETÖ operasyonları kapsamında 102 bin kişi tutuklandı. 18 bin civarında kişi ise şu an hala tutukludur. Bu sayılar ortadayken, bu mücadeleyi itibarsızlaştırmaya çalışmak, meşru iktidar mücadelesi için bu devlete iftira atmak, bütan etmek, uyuşturucudan terörle mücadeleye kadar her konuda bu devlete ve bu aziz milletin evlatlarına iftira atmak gaflet ve delalettir. Türkiye, DEAŞ’la da net sonuç alan bir mücadele vermektedir. DEAŞ’ın Suriye ve Irak’ta devlet otoritesini sıfırladığı bir dönemde tezkereye ‘hayır’ diyenlere rağmen Fırat Kalkanı Harekatı ile aynı zamanda ‘Zeytin Dalı’, ‘Barış Pınarı’ harekatları ile büyük bir darbe vurmuş, terörün tümüne içeride de etkili operasyonlarla DEAŞ’ın hareket kabiliyetini önemli ölçüde sınırlandırmıştır. DEAŞ’a karşı içeride sadece bu yıl bin 227, 2016’dan bu yana kadar da 8 bin 975 operasyon yapılmış, yine 2016’dan bugüne 6 bin 521 kişi tutuklanmıştır. Son üç yılda toplam 25, bu yıl da 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir. Bu çabamız sonucunda Birleşmiş Milletler raporunda yazdığı gibi DEAŞ, içinde bulunduğumuz coğrafyaya rağmen Türkiye’de tutunamamış, yapılandırmasını sınırlandırmak zorunda kalmıştır” diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta DEAŞ’ın 17 kişiyi öldüren bombalı eylem emrini veren kişiyi Azez’de yakaladıkları ve sorguladıkları bilgisini veren Bakan Soylu, “Yine geçen aylarda ülkemizde uluslararası raporlarda örgütün lideri olarak görünen terörist Sumay Dane’yi yakaladık ve adalete teslim ettik. 2022 yılında toplam bin 119 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. CHP’nin fotoğraf çektirmeyi ve hapishanede ziyaret etmeyi çok sevdiği PKK’dan başka bir diğer terör örgütü yapılanması olan başta DHKP-C olmak üzere sol terör örgütleri ile mücadelemiz var. PKK’nın hinterland’ındaki (arkasındaki toprak parçası) bu örgütlere yönelik bu yıl

gerçekleştirilen 279 operasyonda 89 tutuklama yapıldı. Hapishaneleri ziyaret edebilirsiniz. 17 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların da 15’i sağ ele geçirildi, 2’si

teslim oldu. Ziyaret için yanlışlıkla mezarlığa gitmeyin diye bu detayı paylaşmış oldum. Bugün dağlarımızda ‘Eren Abluka’ operasyonlarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“29 Ekim 2023 tarihinde dağlarımızda bir tek terörist kalmayacak”

Sınır ötesini güvenli tutabilmek için Türkiye’nin tüm kapasitesini kullandıklarını söyleyen Bakan Soylu, “Pençe-Kilit’ dahil olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri birçok kahramanlık öyküsünün altına imza atıyor. Uzun yıllardır dışardan terörle tehdit edilen Türkiye, bugün terörü dışarı itmekte ve tarihin en büyük mücadelesini ortaya

koymaktadır. Bizim terörle mücadelemiz devam ediyor. ABD ve dünyanın diğer sözde efendileri etrafımızı terörize ettiği sürece bu mücadele devam edecektir. Terörün kaynağı neredeyse orası kurutulacaktır, sırayla giriyoruz. Avaşin-Basyan, Zap, Gara ve Kandil temizlenene kadar bu mücadele devam edecektir. Bu mücadelemiz Münbiç, Kamışlı, Ayn El Arab yani Kobani, Tel Rıfad, Tel Tamir, Ayn İsa yerlerinden terör örgütleri temizlenene kadar devam edecek. Allah’ın izni ile yaptığımız mücadele ile 29 Ekim 2023 tarihinde dağlarımızda bir tek terörist kalmayacak” ifadelerini kullandı.