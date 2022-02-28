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Bakan Soylu: “28 Şubat’ta bizim tüm medeniyetimizi tarumar etmeye çalıştılar ama başaramadılar”

Türk milletinin geçmişinin 28 Şubat’ta yok edilmeye çalışıldığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Onlar 28 Şubat’ta bizim bin yılımızı tarumar etmek, bizim tüm medeniyetimizi tarumar etmek, bize yeni bir elbise, yeni bir kılıf giydirmeye çalıştılar” dedi.

Politika 28.02.2022, 13:06
Bakan Soylu: “28 Şubat’ta bizim tüm medeniyetimizi tarumar etmeye çalıştılar ama başaramadılar”

Türk milletinin geçmişinin 28 Şubat’ta yok edilmeye çalışıldığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Onlar 28 Şubat’ta bizim bin yılımızı tarumar etmek, bizim tüm medeniyetimizi tarumar etmek, bize yeni bir elbise, yeni bir kılıf giydirmeye çalıştılar” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulucanlar Cezaevi Müze Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ’Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı’ başlıklı sempozyuma katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, Türk milletinin darbeci zihniyetlere izin vermeyeceğini belirterek, “1960’da hiç sesini çıkaramayan bu millet, 1980’de çok ağır bir tahakküm altında kalan bu millet, 28 Şubat’a bir irade ortaya koymaya çalıştılar. Bugün de bir 28 Şubat ittifakıyla karşı karşıyayız. Merak etmeyin, bundan 100 yıl sonra da bir 28 Şubat ittifakı olacaktır fakat millet darbeleri yenmenin tadını almıştır. Bundan sonra da darbeye ve darbecilere izin vermeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

“Bir milleti kimliksizleştirmeye, inançsızlaştırmaya, yoksulluğa, medeniyetsizleştirmeye çalıştılar ama başaramadılar”

Türkiye’nin geçmişiyle olan köklerinin koparılmasına izin verilmediğini ifade eden Bakan Soylu, “28 Şubat’ın hedefi, cümlesiyle kendisini belirlemiştir. ‘Bin yıl’ demiştir. Neden bin yıl? Biz çünkü bin yıldır bu coğrafyadayız. Onlar bizim inancımızı, geleneğimizi, göreneğimizi, tarzımızı, törelerimizi, adetlerimizi, bayramlarımızı, büyüklerimizin önünde saygıyla eğilip ellerini öpmemizi, aile yapımızı, ticaret alışkanlarımızı, hak helal kavramlarımızı, bu coğrafyada mücadele edip ayakta kalma anlayışımızı hiç tasvip etmediler. Onların esas getirmek istediği sadece bir darbe değil, onlar 28 Şubat’ta bizim bin yılımızı tarumar etmek, bizim tüm medeniyetimizi tarumar etmek, bize yeni bir elbise, yeni bir kılıf giydirmeye çalıştılar. Bir milleti kimliksizleştirmeye, inançsızlaştırmaya, yoksulluğa, medeniyetsizleştirmeye çalıştılar ama başaramadılar” şeklinde konuştu.

“Kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmeye başladığımız ilk andan itibaren üzerimizdeki vesayetleri tek tek elimizin tersiyle itmiş bir ülkeyiz”

Başkalarının sözlerine kulak asmadıklarının altını çizen Bakan Soylu, “Biz bütün bunlarla beraber çocukluğumuzdan beri, ‘Siz Ayasofya’yı açarsanız dünya sizi tecrit eder’ teranelerine ayak uydurmayan, tam anlamıyla kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmeye başladığımız ilk andan itibaren üzerimizdeki vesayetleri tek tek elimizin tersiyle itmiş bir ülkeyiz. Eğer bunları yapamamış olsaydık, bilmenizi isterdim ki; belki de bizi 28 Şubat’ta, 27 Mayıs’ta, 1980 darbesinde çok daha sıkıntılı, hepimizi çok daha fazla üzecek, gelecek neslimiz de yüzümüzü karartacak bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdik” ifadelerine yer verdi.

“O toplanmaların bize bir zararı yoktur”

Batı’nın darbeci zihniyetçilere maske takmayı iyi bildiğini söyleyen Soylu, “Onlar 28 Şubat ittifakıyla yine bir masanın etrafında toplanabilirler, o toplanmaların bize bir zararı yoktur. Tam tersine yeniden birbirimizi anlayabilmenin, yeniden birbirimizi hissedebilmenin, tarihin yaşanmış kötü izlerini onlarda tekrar görebilmek adına bize faydası vardır. Bunu böyle görmek böyle anlamak gerekmektedir çünkü batı ve küresel akıl bunlara maske takmayı iyi bilir. Maskeyle bunlara oyun üretmeyi iyi bilir. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir” diye konuştu.

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