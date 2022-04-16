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Bakan Soylu: "2023’ün Türkiye’si bugünden daha güçlü"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ile beraber gençlerle sahur programı düzenleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, gençlerle yeniden bir sahur programı düzenleyip gelen eleştirelere birlik beraberlik içinde olduklarını göstererek cevap verdi.

Politika 16.04.2022, 03:58
Bakan Soylu: "2023’ün Türkiye’si bugünden daha güçlü"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ile beraber gençlerle sahur programı düzenleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, gençlerle yeniden bir sahur programı düzenleyip gelen eleştirelere birlik beraberlik içinde olduklarını göstererek cevap verdi.

Geçtiğimizde günlerde AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ile beraber 700 gençle sahur programında bir araya gelen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kahvaltı maliyeti üzerinden birçok eleştiri alarak gündeme gelmişti. Çeşitli televizyon programlarına da katılarak bu konu hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Sayan, bu defa aynı mekanda 500 gençle yeniden sahur programında bir araya geldi. Buradan muhalefete cevap veren Belediye Başkanı Savcı Sayan, eleştirenlerin Ağrılı gençleri sadece terör ve huzursuzluk içinde gördüklerini ve eleştirelere rağmen her zaman birlik ve beraberlik içersinde bu tür programlarda bir araya geleceklerini vurguladı.

“Bizi korkutmaya çalışanlardan korkmuyoruz”

Telefon aracılığıyla sahur programında bir araya gelen gençlere seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelen geçenlerin ve kendilerinin gelen eleştirileri umursadıklarını belirterek, “Birlik ve beraberlik içerisinde olmanızdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bizim değerlerimizin bize öğrettiği bir özellikle birlikte rahmet vardır. Birlikte ne kadar rahmet varsa birlik o kadar bazılarını rahatsız ediyor. Geçen hafta verdiğiniz sahur hakikaten orada Ağrılı genç arkadaşlarımızın birlik içerisinde kendi değerlerimizi, bize öğretilenleri hatırlatan bir süreci ifade ediyordu. Ama maalesef bunlardan bir haber olanlar, birlikte oruca kalkmanın, birlikte bir ibadetin başlangıcını paylaşmanın ne demek olduğunu hatırlamayanlar ve bunu istismar etmek isteyenlere buradan söylemek istiyorum ki Ağrı’da ki kardeşlerimizin hiç umrunda değiller, bizim de hiç umurumuzda değiller. Siz beraber oldukça siz aynı sofranın etrafında oldukça, arkadaşlığınızı, dostluğunuzu pekiştirdikçe bizim umudumuzu arttırıyorsunuz. Türkiye’nin geleceğinin umudunu arttırıyorsunuz, Ağrı’nın umudunu arttırıyorsunuz. Bugün Ağrı’nın kurtuluş yıldönümü. Bu şu demektir, bu birlik içerisinde olanlar, bu beraberlik içerisinde olanlar bize canı pahasına bize bayrağımızı, ezanımızı, hürriyetimizi ve bağımsızlığımızı teslim ettiler. Bunun bilincinde sizde birlik içerisinde olarak sadece bir sahur yapmıyorsunuz. Beraberliğinizi pekiştiriyorsunuz. Siz ülkemizin geleceğinin zenginliğini, ülkemizin geleceğini ve huzurunu ve ülkemizin geleceğini esas itibariyle mimarisini gerçekleştiriyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Belki yaşımız sizden büyük olabilir ama şunu unutmayın, biz sizin emrinize amadeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her türlü riski almaya hazırız. Bizi korkutmaya çalışanlardan korkmuyoruz. Bizi ürkütmeye çalışanlardan ürkmüyoruz. Bir tek şey istiyoruz, daha huzurlu bir memlekette yaşayı geleceğe daha emin adımlarla ulaşın istiyoruz. Hiçbir şeyden endişe etmeyin. Sıkıntı yaşarız ama bilesiniz ki zorluklara ve sıkıntılara koşacak kadrolarda bizleriz. Şunu unutmayın 2023’ün Türkiye’si bugünden daha güçlü” ifadelerine yer verdi.

“Onlar konuşsunlar biz yapmaya devam edeceğiz”

Düzenlenen sahur programında konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, birlik ve beraberlik içinde yapılan kahvaltıyı hazmedemediklerini, Ağrı’yı sadece terör ve huzursuzlukla andıklarını söyleyerek, “İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Böyle güzel bir sahurda beraberiz. Bizi kıskananlar çatlasın diyeceğim. Biz ne yaptık çok merak ediyorum. Niye bu kadar üzerimize geldiler, neden bu kadar küçümsediler, neden bir sahuru bize çok gördüler gerçekten anlamış değilim. Kardeşlerimizle bir araya gelip, Gençlik Kolları Genel Başkanımızın ziyareti ile birlikte Ağrı’nın havasını birlikte teneffüs etmek istedik. Ama çok zorlarına gitti. Gece gündüz herkes Ağrı’da şatafatlı kahvaltı dediler. Şatafatlı kahvaltı dedikleri bu mekan. Şatafat dedikleri siz ve biz. Birlik ve beraberlik içersinde birbirimizi destekleyerek kahvaltı yaptık. Bunu hazmedemediler. Alışmamışlar. Ağrı’da huzurun olduğunu düşünemiyorlar. Çünkü daha önce Ağrı dedikleri zaman kafalarında sadece terörün ve huzursuzluğun olduğu, oturabilecek yerlerin yok, kahvaltı yapılacak yerlerin olmadığı akıllara geliyordu. Böyle devam ettirmek istiyorlar. Ama biz ettirmeyeceğiz. Biz genç kardeşlerimizin emrindeyiz . Sizin için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bakınız, İmamoğlu mazotu bahane ederek öğrenci ücretlerine bile göz dikiyor. Ama biz geldiğimizde 1 lira 5 kuruş olan öğrenci ücretini 25 kuruşa indirdik. Bunlar gençliği seviyoruz diyorlar ama gençliğin 50 gram peynirine, 100 gram reçeline laf söylüyorlar. Havyar yok, kalkan yok, somon yok. Herhangi başka lüks bir şey yok. Ne kadar da gözlerine batmış. Hayatları boyunca İstanbul’da 200 liranın altında bir kahvaltı görmedikleri için, hayatları boyunca Bodrum’da 500 liraya lahmacun yedikleri için zannediyorlar ki Ağrı’da da kahvaltı 500 lira. Yok kardeşim öyle bir şey yok. Biz Ağrı’da 30 liraya bir buçuk porsiyon döner yiyoruz. Bugün iftar yemeği verdik kişi başı maliyeti 50 lirayı geçmedi. Ama İmamoğlu’nun iftar yemeği 236 kişinin karşılığında 603 bin lira para ödüyor. İngiliz Büyükelçisi ile 48 bin liraya balık yiyen, kaldığı otel odasına 110 bin lira ödeyen bizim kahvaltımıza inanmayacak. Ama merak etmesinler, bir hafta sonra burada 3 bin gençle ile dışarıda masalar kurup iftar yapacağız ve onlara cevap vereceğiz. Onlar bizim gençleri sadece teröre layık görüyorlar. Sadece kavgaya layık görüyorlar. Ama artık gençler birlik ve beraberlik içinde bu memleketin kalkınması için birlikte mücadele ediyorlar. Onlar orada oturup buradan bir haberler. Hiç moralinizi bozmayın. Her zaman bir abiniz olarak emrinizdeyim. Bu yıl ve önümüzdeki yıl olmak üzere sizin için çok güzel organizasyonlat yapacağım. Gözünüz hiçbir şeyde kalmayacak. Ey bizim kahvaltımızla dalga geçen, ey bizi düşmanlaştırmaya çalışanlar.

Biz Kahramanmaraş’ta eşit cephede savaşırken, kendi çocuklarını taş kaynatıp yemek hazır olacak diye uykuya daldıran vatanın, milletin ve kocasının namusunu düşmanlara karşı koruyan annelerin torunlarıyız. Hayal görüyorlar. görmeye devam edin. Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bu ülke, bu toprak bizim. Sayın Selçuk Bayraktar’la görüştüm. Büyük ihtimalle önümüzdeki sene Ağrı Dağı’nın eteğinde bütün Türkiye’nin katılımıyla Teknofest yapacağız. Bizim çocuklarımız artık dağlarda terör örgütlerinin maşası değil, kendi ülkelerinin kahramanları olacaklar. Onlar şimdi bu kahvaltı üzerinden de konuşurlar. Onlar konuşsunlar biz yapmaya devam edeceğiz.” Dedi.

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