Son Dakika
Hırsızın pişmanlığı kamerada...Hırsızlık yaptığı halı mağazasına gelip, iş yeri sahibinin elini öpmek istedi
Bakan Soylu, “2021 yılı sonuna kadar toplam istisnai olarak 84 bin 152’si çocuk olmak üzere 193 bin 293 Suriyeli Türk vatandaşı oldu”
Bakan Soylu, “2021 yılı sonuna kadar toplam istisnai olarak 84 bin 152’si çocuk olmak üzere 193 bin 293 Suriyeli Türk vatandaşı oldu”
Politika 17.02.2022, 15:01
Bakan Soylu, “2021 yılı sonuna kadar toplam istisnai olarak 84 bin 152’si çocuk olmak üzere 193 bin 293 Suriyeli Türk vatandaşı oldu”