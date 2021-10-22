Bakan Soylu:"(10 büyükelçiliğin açıklamaları) Hukukun üstünlüğünden bahsedenler bunlar. Yarın bizden Abdullah Öcalan’ı, Selahattin Demirtaş’ı da içerden çıkarmamızı isterler."

-"(Türkiye’nin gri listeye alınması) Bir eksiğimiz vardı. Osman Kavala’yı serbest bırakmadık, Demirtaş’ı serbest bırakmadık. PKK ve FETÖ ile mücadelede kimseden talimat almadık. Bu kararın siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz."

ANKRA (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.