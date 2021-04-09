Bakan Selçuk: “Şiddetle mücadelede bizim elimizi güçlendirecek en önemli kuvvet medyanın dili olacak”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, medyanın şiddete yönelik mücadelede kendilerinin yanında durmasının çok kıymetli olduğunu belirterek, “Medyanın doğru dili kullanması. Bu gerek bütün programlarla, dizilerin dilleriyle. Dolayısıyla şiddetle mücadelede bizim elimizi güçlendirecek en önemli kuvvet medyanın dili olacak“ dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı”na katıldı. 81 ilin valiliklerinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Bakan Selçuk’un yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Selçuk, şiddeti siyasetin ve ideolojilerin üstü bir konu olarak gördüklerini söyledi. Selçuk, şiddeti politik bir argümana dönüştürmeyi veya siyasi rant aracı olarak kullanılmasını asla kabul etmediklerine vurgu yaparak, gücünü metinlerden değil, milletin iradesinden aldıklarını ifade etti.

Bakan Selçuk, kadınlar güçlü olduğunda ailelerin güçlü olacağına, ailelerin güçlü olduğunda ise toplumun güçlü olacağına vurgu yaparak, “Çünkü kadınlarımızın aileyi ve toplumu ayakta tuttuğunu ve ürettiği değerlerle de geleceğimizi inşa ettiğine de inanıyoruz. Geçmişe baktığımız zaman da yükselen her medeniyetin öznesi kadın olmuştur. Dolayısıyla biz bugün artık bir toplumun gelişmişlik düzeyini kadınlara verdiğimiz değer ile kadınlarımızın sosyoekonomik statülerine bakarak anlıyoruz. Dolayısıyla kadına verdiğimiz her desteği, aileye verdiğimiz bir destek, aynı zamanda da geleceğimize verdiğimiz bir destek olarak görüyoruz” dedi.

Kadına yönelik desteğin geleceğe destek olduğunu fakat şiddet olgusunun söz konusu bu desteği engelleyen en büyük düşmanlardan bir tanesi olduğunu aktaran Bakan Selçuk, şiddetin sadece kadınların özgüvenini, itibarını, emeğinin değerini hedef alan bir faktör olmadığını, aynı zamanda şiddetin aile birliği ve bütünlüğünü de zedelediğinin altını çizdi.

“Şiddetin temel nedenlerinin başında alkol ve uyuşturucu bağımlılığı geliyor”

Bakan Selçuk, şiddetin kök nedenlerinin bulunması gerektiğini belirterek, bu konuda üniversitelerin çok büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Selçuk, şiddetin en temel nedenlerinin başında alkol ve uyuşturucu bağımlılığının geldiğini ifade ederek, “Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ve diğer şiddetin kök sebeplerine dayalı sebepleri analiz etmeden şiddeti bütünüyle yok etmek mümkün olmayacak. Şiddetin kök nedenlerinin araştırılması ve detaylandırılması konusu çok önem verdiğimiz bir konu” dedi.

Bakan Selçuk, şiddet mağduru kadınların istihdam edilebilirliğini ve iş edinmelerini kolaylaştırmanın önem verdikleri bir konu olduğunu aktararak, bu konuda İŞKUR aracılığıyla çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Selçuk, “Şiddet mağduru kadınların ve beraberindeki çocukların psikososyal gelişimlerini desteklemek amacıyla da yaşadıkları travmalara daha etkin müdahale edebilmek açısından da psikososyal destek rehberi hazırladık. Bu psikososyal destek rehberimizde 2021 yılı içerisinde tüm illerimize dağıtmış olacağız” diye konuştu.

“Şiddetle mücadelede bizim elimizi güçlendirecek en önemli kuvvet medyanın dili olacak”

Bakan Selçuk, eğitimler ve seminerlerin çok kıymetli olduğunu ama bu konulardan daha da kıymetli olanın medyanın şiddete yönelik mücadelede kendilerinin yanında durması olduğunu kaydetti. Bakan Selçuk, medyanın kadına yönelik şiddette doğru dili kullanmasının da çok kıymetli olduğunu belirterek, “Bu gerek bütün programlarla, dizilerin dilleriyle. Dolayısıyla şiddetle mücadelede bizim elimizi güçlendirecek en önemli kuvvet medyanın dili olacak. Hem şiddet olaylarının televizyon haberlerinde aksettirilmesi hem de dizilere ve diğer bütün programlarda bunun dilinin uygulanması noktasında da biz medyanın desteğini rica ediyoruz. Önümüzdeki dönemde medya ile bu konuda iyi bir iş birliği sağlayacağımıza da inanıyorum. Medya, toplum üzerindeki en büyük eğiticilerden, en büyük ulaşım kanallarından bir tanesi” şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, her zaman insana saygı ve değer vermenin en önemli öncelikleri olduğuna dikkati çekerek, “Hep dediğimiz gibi biz yaratılanı yaratandan ötürü seven bir medeniyetin mensuplarıyız. Dolayısıyla kadına yönelik şiddet bir insanlık ayıbı ve nefret suçu” dedi.

“Şiddeti siyasetin ve ideolojilerin üstü bir konu olarak görmemiz gerekmekte”

Türkiye olarak şiddeti siyasetin ve ideolojilerin üstü bir konu olarak görmeleri gerektiğinin altını çizen Bakan Selçuk, insan hayatının söz konusu olduğu bir konuyu politik bir argümana dönüştürmeyi veya siyasi bir rant aracı olarak kullanılmasını asla kabul etmediklerine dikkati çekti.

“Biz gücümüzü metinlerden almıyoruz, biz gücümüzü milletin iradesinden alıyoruz”

Bakan Selçuk konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Nitekim Cumhurbaşkanımızın da iradesiyle biz kadına yönelik şiddetle mücadelede her geçen gün daha da güçlü bir şekilde irademizi ortaya koymaya devam ediyoruz. Biz gücümüzü metinlerden almıyoruz, biz gücümüzü milletin iradesinden alıyoruz. Dolayısıyla şiddetle mücadelede hedeflenen gerçek başarı da inşallah toplumun tüm kesimlerinin katkılarıyla mümkün olacak.”