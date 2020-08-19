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Bakan Selçuk, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri yöneticileriyle bir araya geldi
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK, ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİYLE VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE BİR ARAYA GELDİ.
Politika 19.08.2020, 19:28
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri yöneticileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.
Bakan Selçuk, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri yöneticileriyle video konferans toplantısı yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıda Bakan Selçuk, ŞÖNİM’lerden hizmet alan vatandaşlara yönelik çalışmaların ele alındığını belirtti.
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